暴力女保姆打昏男婴断稚童牙 一名同时照顾4个孩童的保姆，涉及在同一天上午接连打昏9个月的男婴，以及打断1岁5个月大男童的牙齿。

女嫌犯昨日被押往法庭申请扣留，承审推事批准4天助查。（图：星洲日报）

（砂拉越‧诗巫9日讯）一名同时照顾4个孩童的保姆，涉及在同一天上午接连打昏9个月的男婴，以及打断1岁5个月大男童的牙齿。

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警方目前已扣查保姆（32岁），安排她验尿，以调查她是否吸毒。

女嫌犯和家人住在柏迈再也的两座排屋，角头间是她和家人的住处，第二间是她的育幼室。她同时照顾4名介于9个月大至3岁，来自4个家庭的儿童。

1月7日清晨5时许，一对四十多岁的巫裔教师夫妇把他们9个月大的儿子送到女嫌犯家。当天中午12时，女教师接到女嫌犯来电通知，指她的儿子呼吸困难，要她马上来带孩子。女教师夫妇半小时后赶抵，男婴已不省人事。男婴是去年8月开始由女嫌犯照顾。

医生检查证实男婴头部受重伤，颅内局部积血及肿胀，双眼受伤，头部左侧有疑遭硬物敲击的伤痕。男婴目前昏迷，情况危急。

警员接获男婴父亲的报案派员到场调查，来自其他3个家庭的3名小孩当时还在女嫌犯家里。警方要求女嫌犯马上联络3名孩童的父母，以便把孩子接走。

其中一名1岁5个月的男童，当天下午1时20分由巫裔母亲（32岁）接走时，嘴唇受伤流血，一颗牙齿断落。男童即后被送往医院检查及治疗，母亲也向警方报案。

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诗巫警区主任史丹里助理总监说，警方尚在调查两名孩童受伤的原因。法庭批准警方扣押嫌犯4天协助查案。