这是真的！麻坡巴冬同时现海啸云 这是真的！



麻坡市区和巴冬市镇昨日下午约3时45分至4时之间，同时出现海啸云奇景。

梁景华途经麻桥发现海啸云奇景，立即拍下这特别的一幕。

（柔佛．麻坡9日讯）这是真的！

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麻坡市区和巴冬市镇昨日下午约3时45分至4时之间，同时出现海啸云奇景。

麻坡多区的天空于昨午近4时乌云密布，顿时，天空云朵变幻，有民众发现奇景拍下照片，并发布在社交媒体与人分享。

在麻坡市区和巴冬市镇的天空，民众皆可目睹到海啸云。这两个地区于昨天下午约4时，也下起豆大般的雨，不过，仅历时短短数分钟。

亲眼目睹此奇景的梁景华受《星洲日报》记者访问时指出，他于昨午约4时02分途经麻坡苏丹依斯迈大桥时，看到海啸云的呈现且特别美，一边驾驶一边以手机拍下这一幕。

他表示，当时，他从东甲县丹绒亚葛斯朝向麻坡大马路方向驶去，驶至大马路时，他便无法再看到海啸云的层次感，天空仅是一片昏暗。约10分钟后，他抵达住家时便下起雨。

另一名马来网民莫希迪在脸书发布照片时写道：“卷卷的云朵突然出现，来得非常快。”

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莫希迪是于下午3时45分路经巴冬市镇交通灯处，他看到此奇景时有感而发：“祈愿我们时常都受到保护。”