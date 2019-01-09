黄家泉起诉诽谤案·林立迎要求延聆讯获准·展至林冠英诉土权等案裁决 上诉庭今日同意展延马华前总秘书拿督斯里黄家泉起诉甲洞区国会议员林立迎诽谤案的聆讯，直至联邦法院在财政部长林冠英起诉土权及数家报章诽谤案，就公职人员到底是否可起诉他人诽谤的课题作出裁决为止。

（布城9日讯）上诉庭今日同意展延马华前总秘书拿督斯里黄家泉起诉甲洞区国会议员林立迎诽谤案的聆讯，直至联邦法院在财政部长林冠英起诉土权及数家报章诽谤案，就公职人员到底是否可起诉他人诽谤的课题作出裁决为止。

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尽管联邦法院于2018年9月26日在国内贸易及消费事务部副部长张健仁要求撤销砂州政府和州财政局起诉他诽谤的上诉申请时裁决，无论是州政府或联邦政府皆可入禀法庭起诉他人诽谤，不过，林立迎的代表律师郭义雄说，他们希望上诉庭可在法院审理林冠英的上诉申请后，才开审其当事人的申请。

联邦法院在张健仁一案中，首次鉴定大马不会遵循或仿效英国德比郡议会起诉《泰晤士报》诽谤的案例，禁止政府机构或官员（公职人员）对他人兴讼。

郭义雄表示，林冠英一案所涉课题与本案相关，惟他不晓得法院何时才会开审林冠英的上诉申请。

以拿督王南吉为首的上诉庭三司批准展延聆讯，并将另择日期开审林立迎所提出的上诉申请。

林立迎是针对吉隆坡高庭驳回他要求撤销黄家泉起诉他诽谤的裁决，入禀上诉庭提出上诉。

他是于2017年3月15日在国会走廊召开新闻发布会时，指控马华接受外界捐款，却从未拨款给华校，并要求马华公开所有资产，证明该党曾从“马华的口袋”拨款支持华教而遭到起诉。