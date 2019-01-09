林万锋：企业信心降最低‧应提具体方案救经济 马华副总会长拿督林万锋指出，大马评估机构商业信心指数（RAMBCI）调查显示，我国企业对2019年上半年的商业信心，降至有记录以来最低；部长应该提出具体方案，振兴国家经济与提高人民收入。

（吉隆坡9日讯）马华副总会长拿督林万锋指出，大马评估机构商业信心指数（RAMBCI）调查显示，我国企业对2019年上半年的商业信心，降至有记录以来最低；部长应该提出具体方案，振兴国家经济与提高人民收入。

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他在文告中指出，调查也指未来6个月疲弱的经济前景是影响企业信心的关键因素之一，导致大型企业和中小企业对我国商业信心指数分别跌至55.1和51。这项指数是该机构自2017年开始进行调查评估以来的最低水平。

“3500家大型企业和中小企业一致对我国在2019年首6个月的经济前景抱持疲弱情绪，这与希盟部长以及副部长的信心喊话，包括日前国际贸易及工业部副部长王建民指，国家经济在2019年前景乐观，有很大的出入，让人民感到疑惑。”

不管怎样，他说，类似数据让人民忧心忡忡，更让商家对今年国家经济前景没有信心；因此，位居高位的部长除了信心喊话及口头提出乐观论，更务实的做法是提出具体方案。

胡伟豪：掩饰种族主义

“行动党比敦马更虚伪”

另一方面，马青总秘书胡伟豪说，比起行动党，首相敦马哈迪更为“诚实”，因为后者敢承认他只会以马来人为先，而不是虚伪的声称自己是“马来西亚人”，思维却只为单一民族而想。

他在文告中说，行动党一直在掩饰敦马的种族主义，甚至在509大选前还指行动党能制衡敦马、敦马改过自新等各种论调，但如今事实却表明敦马还是以前的敦马，只有行动党是为了利益，在华社面前，招摇撞骗。

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他说，在敦马的马来人为先论前，承认统考已近乎成为空谈。“承认统考应是从专业与学术角度去探讨，而这是不关系马来人的贫富与地位。”

他说，过去在承认统考的课题上，政府不曾以种族角度来考量，想不到由希盟执政后，由行动党到土团，开口闭口都只看到种族，完全无视统考的专业水平，和受国际认同的地位。

他挑战，行动党必须勇于面对他们所种下的恶果，为他们所说的谎言负责，不要逃避，确切向人民道歉。