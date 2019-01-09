敢敢印彭苏丹摄政王州徽·“拿督斯里”私铸金币被捕 一名华裔“拿督斯里”商人未经允许私铸印有彭亨苏丹、摄政王及彭亨州徽金币谋利，遭警方逮捕。

华裔嫌犯（中）以外套盖住头部，避免样貌曝光。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹9日讯）一名华裔“拿督斯里”商人未经允许私铸印有彭亨苏丹、摄政王及彭亨州徽金币谋利，遭警方逮捕。

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彭亨州警察总部商业罪案调查组主任华兹尔说，警方是于昨晚7时15分在鹅唛一间餐馆逮捕一名现年31岁的嫌犯。

他发表文告说，警方是在摄政王安全协调官报案后，展开调查及逮捕行动。

“摄政王安全协调官是在摄政王的指示下，于去年12月28日向警方投报。”

他补充，警方也在行动中，充公了印有彭亨州苏丹阿末沙、摄政王东姑阿都拉及彭亨州徽的金币，还有一本目录。

他也说，根据警方初步调查，嫌犯铸了2枚金币，并计划交予代理人觐见摄政王，以取得摄政王同意出售有关金币。

金币成本8000售1.8万



“根据嫌犯所提供的资料，1枚金币的铸制成本约8000令吉，售价为1万8888令吉，限量1万套。”

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他补充，目前警方正在追捕另一名“拿督”男子，以协助调查此案。

“警方援引刑事法典420条文，去调查这起欺骗案。警方今早已取得庭令，扣查嫌犯2天。”