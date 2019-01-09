来不及拿朝圣签证．扎希撤回索护照申请 面对46项失信、洗黑钱和贪污指控的前副首相拿督斯里阿末扎希原定于本月17日前往麦加小朝圣，他今天撤回向地庭取回护照的申请。

（吉隆坡9日讯）面对46项失信、洗黑钱和贪污指控的前副首相拿督斯里阿末扎希原定于本月17日前往麦加小朝圣，他今天撤回向地庭取回护照的申请。

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马新社报道，其代表律师冯吉详告诉法官罗兹娜，辩方于昨天提出取回护照的申请；罗兹娜质问辩方为何这么迟提出申请，因为控方需要时间答复。

她说：“虽然申请人（阿末扎希）可在短时间内取回护照，但需要超过1周时间获得（小朝圣）签证。”

冯吉详较后接受媒体询问时说，阿末扎希原订在本月17日前往小朝圣，但随着法官说难以在该日期之前获得签证，基于时间紧迫，阿末扎希唯有展延行程。

他说：“辩方昨天入禀取回护照的申请，惟遭控方反对，他们指迟提出申请。”

冯吉详也说，辩方将会针对取回护照一事提出新的申请。

主控官拿督拉惹罗仄拉和李庆发（译音）副检察司皆出席今天审讯。

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阿末扎希在去年10月19日和12月14日面对46项指控，即11项失信、8项贪污及27项洗黑钱指控，涉及总额达1亿1414万8983令吉86仙，但他否认有罪。

