主席职一直悬空‧槟城蓝眼仍等努鲁？

（槟城‧威南9日讯）公正党峇东埔区部主席努鲁全辞党职后，槟州公正党主席职悬空近1个月，接棒人选一直未敲定，有消息传出党内一直没有放弃在说服努鲁，她或接受挽留。

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公正党将于本月13日召开会议，根据了解是要讨论槟州主席人选事宜。消息指努鲁有可能接受挽留。

努鲁上月17日宣布辞去党职至今，槟州主席一直无人填补，峇东埔区部署理主席阿菲夫已开声促党领袖尽快委任槟州主席，以免影响槟州公正党发展。

根据目前预测，如果努鲁执意求去，3名接棒人选是旅游部副部长峇迪亚、槟州第一副首席部长查基尤丁或槟州行政议员阿都哈林。据说，峇迪亚是努鲁属意的接棒人选。

另有消息指公正党槟主席职，不排除交回给前主席高渊国会议员拿督曼梳。但知情者认为可能性不大，因为曼梳已接受联邦政府经济发展部门职位，没有多余时间处理党职。

无论如何，随着阿菲夫作出党应尽快委任党主席的看法后，引起公正党总秘书赛夫丁的反击，要阿菲夫耐心等待，为了避免党内讧蔓延，预料槟公正党主任职位下星期应该会有定案。