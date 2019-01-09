脸书涉辱柔王室闯祸了．卡玛鲁辞笨珍县议员 因在脸书贴文评述柔佛王储东姑依斯迈和龟咯岛课题，而遭人向警方举报涉嫌侮辱柔佛王室的行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬，已于昨日辞去县议员的职务。

陈泓宾：随着卡玛鲁阿里芬辞职，并已请求柔佛苏丹依布拉欣陛下宽恕，有关事件应告一段落。（图：星洲日报）

（柔佛．新山9日讯）因在脸书贴文评述柔佛王储东姑依斯迈和龟咯岛课题，而遭人向警方举报涉嫌侮辱柔佛王室的行动党笨珍县议员卡玛鲁阿里芬，已于昨日辞去县议员的职务。

广告

陈泓宾：事件应告一段落

柔佛州地方政府、科学及工艺委员会主席陈泓宾今日受询时证实这项消息，并表示卡玛鲁阿里芬昨日已将辞职信交给他，副本则呈交给州务大臣。

他今日为柔佛州石厂公会举办的“2019年慈善高尔夫球赛”

开球后，在新闻发布会上发表有关谈话。

陈泓宾说，随着卡玛鲁阿里芬辞职，后者也已请求柔佛苏丹依布拉欣陛下宽恕，有关事件应告一段落。

他说：“我和柔佛州新闻、企业发展、合作社及创意经济委员会主席兼行动党柔佛州宣传谢奥马等昨晚拜会州务大臣，卡玛鲁阿里芬也随行。”

广告

“我们与大臣商讨多项课题，而卡玛鲁阿里芬是在会面后呈上辞职信。”

针对替补人选的问题，也是行动党柔佛州秘书的他表示，柔佛州行动党将在本月底召开的会议上，讨论替补人选问题。