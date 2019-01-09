印裔兄弟称遭警殴打案．警方：已开档调查 蕉赖警区主任莫欣助理总监驳斥警方并非无故扣留一对涉嫌抢劫的印裔兄弟，并表示警方已针对两人控诉遭警方殴打一事，开档调查。

（吉隆坡9日讯）蕉赖警区主任莫欣助理总监驳斥警方并非无故扣留一对涉嫌抢劫的印裔兄弟，并表示警方已针对两人控诉遭警方殴打一事，开档调查。

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他向星洲日报证实，警方是于上个月10日在武吉加里尔人民组屋逮捕这对兄弟，以协助警方调查一宗持械结伙抢劫案。

“警方当时得到法庭准许延扣嫌犯2天助查案件，有关案件的调查报告完成后已提呈副检察司，另外2名被捕嫌犯已遭提控，这对兄弟则获释。”

他说，2名被控的嫌犯是在刑事法典第395（结伙抢劫）和第397（持械抢劫）条文下被控。

“至于这对兄弟的母亲报案指控警方滥权打伤她的儿子，警方没有置之不理，反而是已经开档展开调查。”

受询及涉案警员是否已被停职查办时，莫欣没有正面回应，仅表示警方已开档调查，目前调查工作正在进行中。

控诉遭警方无故扣留并拳打脚踢的印裔兄弟查尔斯（24岁）和耶斯列（17岁），是于昨日在民政党全国公共服务及投诉部主任张健锋陪同下召开新闻发布会做出投诉。

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查尔斯指称在扣留期间接受盘问时，遭警方拳打脚踢及用藤条鞭打，导致他身体多处，包括肋骨、肩部和胸部多处受伤，其头部也有瘀伤。



