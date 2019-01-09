财长：拖欠联邦24亿‧“砂州仍逾时拖欠4650万” 财政部长林冠英说，根据联邦政府的记录，截至2018年12月31日，砂拉越州政府仍然欠联邦政府24亿3000万令吉的债务，而且仍逾时拖欠了4650万令吉的欠款。

（吉隆坡9日讯）财政部长林冠英说，根据联邦政府的记录，截至2018年12月31日，砂拉越州政府仍然欠联邦政府24亿3000万令吉的债务，而且仍逾时拖欠了4650万令吉的欠款。

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他在文告中说，砂州政府于1月7日的文告指砂州政府欠联邦政府的债务截至2018年12月31日为23亿8000万令吉，而且所有向联邦政府的贷款已经按时缴纳，并没有任何逾时拖欠的情形。而较早前砂州政府指责联邦政府为何砂拉越没有如沙巴州一样从联邦政府获得分享2018年的旅游税收。

他说，必须强调，财政部于1月6日文告是引用2018年11月30日的数据，显示砂州当时共欠联邦政府25亿令吉的债务，并且逾时拖欠了5000万令吉。

“沙驳说法证明砂污蔑联邦”

此外，他表示，沙巴州政府日前发文告否认砂州政府的说法，即沙巴州早已领取旅游税。显然的，砂州政府是在做出假的指控，意图污蔑联邦政府。

他强调，我国自2017年9月开始征收旅游税，但前朝政府并未将之与各州分享，而新政府将于2019年的首季，把征收到的旅游税分出来。

“我们促请砂拉越州政府联系联邦政府以便获取正确无误的资讯，并如之前的承诺一样，双方保持合作友好的关系，而非背道而驰。”