遇劫拉扯跌倒擦伤脸．面包大叔没遭匪砍4刀 夜间骑摩哆车兜售面包的印裔面包大叔，昨晚遇劫时不慎跌倒擦伤脸部血流如注，惟并没有如脸书上所广传般遭劫匪砍了4刀！

脸书上图文并茂指面包大叔被砍4刀并遭抢劫，其实并不确实。

（霹雳．太平9日讯）夜间骑摩哆车兜售面包的印裔面包大叔，昨晚遇劫时不慎跌倒擦伤脸部血流如注，惟并没有如脸书上所广传般遭劫匪砍了4刀！

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51岁的印裔面包大叔，昨晚8时许如常骑着摩哆车在甘文丁将相花园一带兜售面包，却遭一名骑摩哆车的巫裔男子企图行劫，而当对方拉扯其摩哆车箱要截停面包大叔时，却造成后者失去平衡而跌倒。

劫匪见面包大叔摔倒及受伤后，没有进一步抢劫其财物，而是落荒而逃。

由于面包大叔跌倒时擦伤脸部而血流如注，他坐在路旁，并以毛巾包裹头部止血，但这一幕被路人拍下后上传到社交媒体，过后相信是以讹传讹，变成了印裔大叔被砍4刀，才遭抢走身上的钱财。

贴文者也指甘文丁区的攫夺案已经到了严重的地步，昨晚又发生了2宗，并指这些歹徒真是无人性，随时会变成谋杀案。

太平警区主任莫哈末泰益受询时澄清，这起抢劫案并没有造成财物损失，伤者也没有如脸书上广传的被砍4刀，而甘文丁的犯罪案也在警方的控制之中。

他说，伤者在案发后已向警方报案。