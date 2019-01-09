师资调派24日完成‧张念群：也处理调职申请 在新学年开课后的一个星期，教育部副部长张念群指出，教育部会在本月24日进行各源流小学教师的人手调派工作。

（吉隆坡9日讯）在新学年开课后的一个星期，教育部副部长张念群指出，教育部会在本月24日进行各源流小学教师的人手调派工作。

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上述的师资调派工作，也是教育部于2018年12月24日，收到公共服务局批准的2019年师资数额，并将1176名成功通过面试的新教师调派到学校。

她今日接受星洲日报访问时表示，教育部在调派新老师以解决师资不足的情况时，也会把服务多年的教师调职申请纳入考量内。

她指出，教师调派一年会有两次，即是年中和年杪。

针对上述的师资调派工作，教育部已经发出信函通知相关教师。

较早前，张念群指出，教育部将会在2019年1月完成师资调派；不过，新学年开学以后，小学师资调派工作尚未完成，引起各方关注。

在2018年时，教育部已经把师范学院毕业生的面试期提前至10月29日至11月9日，以确保师资调派工作能在年杪顺利完成，并让受委派的教师在新学年开课第一天，能如期前往指定的学校报到。