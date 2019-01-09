跳水教练控强奸女队员案‧公正对待所有队员”‧杨祝梁：没偏袒黄强 大马国家跳水队前总教练杨祝梁辩说，本身没有维护及偏袒爱徒黄强，并强调自己秉持公正态度对待所有队员。

杨祝梁。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）大马国家跳水队前总教练杨祝梁辩说，本身没有维护及偏袒爱徒黄强，并强调自己秉持公正态度对待所有队员。

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大马国家跳水队前教练被控强奸21岁女队员一案今日续审，杨祝梁为辩方证人。

主控官瓦苏姬副检察司指出，黄强从12岁起就跟随杨祝梁，加入大马国家跳水队后又是他旗下的教练，身为总教练的杨祝梁因此给予黄强所有权力，导致所有队员都害怕黄强，杨祝梁对此表示不同意。

杨祝梁表示，他有时候会尝试保护，但不认同在所有事务上都维护黄强。

他指出，青年及体育部规定不容许运动员喝酒及吸烟，一旦被发现吸烟就会被革职，但据他所知，有数名运动员有抽烟习惯，连他旗下三名教练也有抽烟。

他说，这些队员从不会在他面前抽烟，并指某次参赛期间接获酒店负责人的投诉指闻到烟味，但他没有当场逮到吸烟者。

他表示，在训练场所也有队员在厕所内吸烟，但他不曾亲眼目睹。

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询及黄强是否有吸烟，杨祝梁表示有，但已戒菸一段时间。

他同意，本身身为总教练的职责是向国家体育理事会报告，但他并未向该理事会报告这件事。

队员吸菸不在工作范围

杨祝梁在回应黄强代表律师莫哈末希山的提问时表示，队员吸菸及家庭问题不在他工作范围之内，并指本身与国家体育研究院（ISN）签署的合约，未列明其职责包括要向国家体育理事会报告这些事。

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“队员在训练后抽烟、酗酒、超速驾驶等行为，都不应该是我管的。”

他说，每个运动员的潜能是无限的，教练不能只着重于成绩好的队员，因此必须秉持公正办事态度，否则就会失去队员的信任。

“当我还是运动员时的成绩并不太出色，因此在训练时，我会尽全力秉持公平对待每名运动员，我对每个运动员都是一视同仁。”

地庭诺拉杜拉谕令控辩双方于1月23日入禀书面陈词，并于1月31日作出裁决。

黄强是于去年10月11日被控上庭，控状指他于2017年9月26日下午5时30分，在武吉加里尔体育中心跳水中心健身室强奸当时20岁的受害者，抵触刑事法典第376（1）条文（强奸）;一旦罪成，可被判最高20年监禁及鞭笞，或两者兼施。

对属下教练制定纪律标准

杨祝梁指出，身为总教练的他对属下的教练制定纪律标准，包括在训练事不能迟到、不能打骂及体罚运动员。

他说，他也要求教练与运动员保持一定距离，并举例指参赛期间，任何有关比赛的汇报会都必须在酒店大厅进行。

“教练也不能进入运动员的房间，男运动员不能进入女队员的房间，同样的，女队员也不能进入男队员的房间。”

他表示，本身不是每次都会跟黄强一起训练，一般会在下午3时至晚上7时，一周碰面约六至七次。

与黄强属不同部门

“虽然黄强在我旗下，但我们属于不同部门，我是在国家体育学院服务，而黄强是在国家体育理事会训练年轻运动员。他是在早上6时30分至8时30分训练，我是在早上8时30分至中午12时训练资深运动员。”

他表示，黄强会单独为运动员提供训练，由于并非时常一起训练，因此当黄强为运动员提供个别训练时，本身无法看到该过程。

询及是否知道黄强与一名跳水女队员有关系时，杨祝梁表示不知情，因此不同意身为总教练的他，对此事放任不管。

被问到是否对黄强的私事不知情时，杨祝梁说，训练之后所发生的事他都不知情，他所知的只限公事。

对于黄强与旗下的运动员的关系是否要好，杨祝梁表示不知道。

眼部受伤未活跃参赛

不影响运动员合约

本案受害者因眼部受伤而未活跃于参赛，杨祝梁说，教练会向大马游泳总会或国家体育理事会汇报运动员训练情况，但不认为这会影响运动员的合约。

地庭法官诺拉杜拉进一步询问，由于受害者是一名不活跃运动员，而教练是否向上述单位提出任何建议，杨祝梁显得犹豫，表示不知道该不该说，并希望媒体不要写出来。

诺拉杜拉随后对在场的记者说：“基于证人未要求你们离开，我允许你们留在庭内，但确保不会报道内容。你们同意吗？”

在场记者点头保证，但杨祝梁最终表示希望媒体离席，并获法官批准。

此前，杨祝梁表示，由于运动员的合约是与国家体育理事会签署，因此教练不清楚有关合约期限，该理事会也不会告知教练。

教练无权决定运动员赛事

他强调，教练无权决定运动员参加任何赛事，但会向国家体育理事会推荐运动员参赛，最终有国家体育理事会鉴定运动员是否符合资格。

他说，全马只有不到10名跳水运动员符合奥运会参赛资格，而黄强也没机会参与2016年的奥运。

“大马奥运理事会自有一套标准，国际游泳联合会也有高标准，只有达到一定水平才能参赛。如果我真的有权决定及维护他的话，那他一定有机会参加奥运。”

询及运动员如何得知获选参赛，他表示，应该是由大马游泳总会或国家体育理事会通知运动员，教练也是等大马游泳总会告知此事。