猪年只有354天 距离过年越来越接近，也代表着狗年即将结束，即将迎接己亥猪年，然而己亥猪年跟戊戌狗年其实都只有354天，但是再接下来的庚子鼠年则有384天。

当日，民间彩灯匠人在济南趵突泉景区加紧扎制各式花灯、安装大型灯组，为即将到来的新春佳节营造喜庆气氛。（图：中新社）

（中国．北京9日综合电）距离过年越来越接近，也代表着狗年即将结束，即将迎接己亥猪年，然而己亥猪年跟戊戌狗年其实都只有354天，但是再接下来的庚子鼠年则有384天。

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根据《新华社》报道，天津市天文学会理事、天文教育专家赵之珩表示，农历戊戌狗年从2018年2月16日开始，到2019年2月4日结束，共354天，即将到来的农历己亥猪年从2019年2月5日开始，到2020年1月24日结束，也刚好354天，农历己亥猪年之后的农历庚子鼠年因为有一个“闰四月”，这一年共有384天。

赵之珩解释说，现在世界通用历法有3种，阳历、阴历和阴阳历，阳历是按照太阳两次通过春分点（即两次“春分”节气之间）的时间间隔为1年，叫做“回归年”，周期为365．2422天，这就是目前世界通用的“公历”。阳历的长度是平年365天，闰年366天。

与阳历不同的是，阴历是按照月亮圆缺变化周期安排，每月平均为29．5306天，1年12个月，有354.3672天，比阳历的年少11天左右。

己亥猪年是平年

为了协调阳历与阴历之间的天数，于是产生了阴阳历，即现行的农历，采用的方法是“19年7闰”法，即在19个农历年中加上7个闰年。农历闰年因为多了个闰月，因此一年有383至385天，而农历平年一般有353至355天。

赵之珩表示，即将到来的农历己亥猪年是平年，有6个大月（30天）和6个小月（29天），共有354天。

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天文专家特别提醒说，正月初一是农历生肖年的开始，己亥猪年的期间从2019年2月5日至2020年1月24日，在这段时间出生的小孩都属猪。

周三，憨态可掬的“猪灯”吸引游客驻足观赏。