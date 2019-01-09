三星推79吋“平民版”电视 在去年的消费者电子产品展（CES）上首度展出采用MicroLED面板电视的韩国三星公司，在周二揭幕的本届CES上推出79吋的“平民版”MicroLED电视。相比现时的液晶屏幕电视，MicroLED电视拥有多项关键优点，被视为新一代电视，但受制于成本高企，预计要落入寻常百姓家，相信还要多几年时间。

在去年的消费者电子产品展（CES）上首度展出采用MicroLED面板电视的韩国三星公司，在周二揭幕的本届CES上推出79吋的“平民版”MicroLED电视。相比现时的液晶屏幕电视，MicroLED电视拥有多项关键优点，被视为新一代电视，但受制于成本高企，预计要落入寻常百姓家，相信还要多几年时间。

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去年三星在C E S展示了达146吋的MicroLED电视墙，今年进一步展示了一幅219吋的电视墙，同时亦公开了一款适合家庭使用的75吋高清MicroLED电视，像素更高，属于4K水平，会在今年稍后公布推出日期。

MicroLED属于自发光面板技术，通过数以百万计能够自主发光的红、绿、蓝色微型化LED晶片显示画面，颜色较逼真，它在显示黑色时该像素不会发光，亦因此拥有无限对比度。此外，MicroLED无论在寿命、反应时间、亮度、可视角度、耗电和发热量上也较现时主流的LCD和OLED面板优胜。相比起使用有机物的OLED，MicroLED拥有极长使用期限。据三星所言，它可运作10万小时，相当于超过11年。

MicroLED具有高度组合性，其无边框屏幕可借由模组化设计而制造出不同尺寸的显示屏，支援93、17、51等非常规弹性排列，将来用户能依照装潢需求拼接符合需求的“墙壁电视”屏幕，或是配合连接可上网家电设备显示的需求，甚至直接将MicroLED变成室内装潢的一部份，让家居生活有更多数码互动。