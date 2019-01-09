玻土团内讧升温‧3区部领袖要阿米尔下台 他们昨日召开新闻发布会，指阿米尔没有能力领导州联委会及亚娄区部，甚至给党制造问题，因此希望党中央领袖能委任遭撤掉玻州秘书职的旺赛夫出任协调员，以重整州组织结构。

玻州土团党3个区部及臂膀组织领袖促阿米尔辞职。前排右起为沙兹旺、阿兹赞、依兹赞、马顿丁及乌米卡顺。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央9日讯）玻璃市土著团结党内部份歧升温，3个区部及臂膀组织领袖发表联合声明，促州主席阿米尔主动辞职，否则将要求党中央最高理事会解散州联委会，以及由阿米尔领军的亚娄区部。

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他们昨日召开新闻发布会，指阿米尔没有能力领导州联委会及亚娄区部，甚至给党制造问题，因此希望党中央领袖能委任遭撤掉玻州秘书职的旺赛夫出任协调员，以重整州组织结构。

上述诉求是在阿米尔昨天单方面宣布旺赛夫遭撤职的决定而发酵。

旺赛夫也是土团党政策及策略局副主任。

玻土团署理主席：不尊重州联会

玻州土团党署理主席兼巴东勿刹区部主席依兹赞声明，阿米尔所指在数天前召开的州联委会特别会议并不合法，出席者皆非合法受委理事，他及其他州联委会成员未接到相关会议通知，对会议讨论事宜毫不知情。

除了撤下旺赛夫外，他也得悉阿米尔在会议上捏造理由来要求中央解散巴东勿刹及加央2个区部的行动。

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出席者还有亚娄区部署理主席马顿丁、加央区部代主席阿兹赞、州土青团团长沙兹旺、亚娄区部妇女组主席乌米卡顺。

依兹赞重申，他们并非要篡位或偏袒任何一方，但阿米尔在大选前已是问题人物，在不合理情况下撤换州联委会成员，也不尊重州联委会议决，擅自做决定。

“反观旺赛夫出任州秘书后，积极走访与基层交流，促进党团结及良好的合作关系。”

依兹赞： 阿米尔所召开的州联委会特别会议不合法。

乌米卡顺：随自己喜好换理事

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乌米卡顺形容阿米尔换理事犹如换衣服，只随自己所喜好委任理事，将党视作自己的资产。

沙兹旺补充，区部及臂膀组织领袖多次给中央领袖提呈多份纪律问题报告，甚至交请愿书促撤换州联委会主席人选，最终不了了之。

他说，纪委会虽曾召见他们进行听证会，却维持原状。如今问题恶化，反而分裂及破坏了党。