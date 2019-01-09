独眼牛被当神灵膜拜 位于印度东部的孟加拉邦巴达曼区，近日有一只小牛出生，却被母亲遗弃，而当地村民就奉为神灵膜拜，原因是这只小牛居然只有一只眼睛。

（图：网络照）

位于印度东部的孟加拉邦巴达曼区，近日有一只小牛出生，却被母亲遗弃，而当地村民就奉为神灵膜拜，原因是这只小牛居然只有一只眼睛。

广告

从网上流传的影片显示，这只独眼小牛，外形酷似希腊神话中的“独眼巨人”。不过它除了只有一只眼睛外，也没有鼻子，只能依靠嘴巴呼吸。

据主人说：“自从它出生以来，人们都挤到我的牧场看这只奇怪的小牛。他们认为这简直是奇迹，并开始膜拜及供奉它，还有人称他是神。”

事实上，独眼症（Cyclopia）是一种罕见的先天性疾病，常见于哺乳动物。由于胚胎在母亲子宫内没有发育完全，导致左右眼窝合到一起，从而形成了一个巨大的眼窝。独眼症同时会附有其他的畸形症状，例如这只独眼小牛的眼睛上没有睫毛和眼皮，也没有很明显的鼻子。从照片看，鼻子仿佛是和嘴巴连在一起的。

据专家说，虽然小牛能够分辨光暗，但是由于视网膜无法正常形成，小牛的视力非常差，近乎看不清东西。通常情况下，有独眼病症状的动物会因为呼吸问题和脑袋发育不良，在牛妈妈肚中或者出生后不久便死亡。