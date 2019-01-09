美中谈判“加时”·达协议恐仍有距离 美中原定举行两天的副部级贸易谈判“加时”到周三，一名美国代表团成员形容谈判“进展顺利”。外媒指中美已缩窄部份贸易议题的分歧，但距达成协议仍有一段距离；亦有消息人士指出，双方就中国结构性改革问题分歧加大。

（中国．北京9日综合电）美中原定举行两天的副部级贸易谈判“加时”到周三，一名美国代表团成员形容谈判“进展顺利”。外媒指中美已缩窄部份贸易议题的分歧，但距达成协议仍有一段距离；亦有消息人士指出，双方就中国结构性改革问题分歧加大。

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中美双方周一起展开两天谈判，周二谈判直至深夜，最后决定长至周三。

美国农业部主管贸易和海外农业事务的次长麦金尼周三在准备离开下榻的酒店时告诉记者，谈判已经结束，代表团将于周三稍后返美。他说：“我觉得谈判进展顺利”，他并补充此行“对我们而言良好”，但未回答记者提问。

美国总统特朗普稍早在推特发文，形容谈判进行得“非常顺利”。

中国结构性改革分歧加大

不过有熟悉谈判的人士向路透社表示，中美双方就特朗普政府要求中国进行结构性改革，以阻止涉嫌盗窃和强制转移美国技术，以及如何让北京兑现其承诺方面，立场差异进一步拉开。

《华尔街日报》透露当中的细节，指双方在采购美国商品及服务、进一步开放中国市场方面缩窄分歧，并正尝试确保如何令中方履行承诺。报道引述一名中国官员形容，谈判具有建设性。

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有中国官媒则指出，谈判严重超时反映美中双方都有决心达成协议，但强调中方虽乐意化解争端，但不会作出任何“不合理的让步”，又指若想敲定协议，双方都须各退一步。

苹果公司首席执行员长库克周二接受CNBC访问时表示，他对于中美贸易谈判的前景“非常放心”，指中美两国达成协议才是彼此“最佳利益”。

消息人士指出，特朗普亟欲在近期内与中国敲定协议，以提振金融市场。

美中贸易战目前休兵，双方暂时终止加征关税措施，如果在3月2日前未能达成协议，届时美国可能把约2000亿美元（约8224亿令吉）中国商品的关税由10%调高至25%。