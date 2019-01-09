受陈嘉庚毁家兴学感悟‧梁达仁100万捐尊孔独中 82岁高龄的梁达仁年轻时在中国的一次旅程中认识陈嘉庚事迹，深受其毁家兴学精神感悟，出身草根却从此有余力则捐资教育，毅然捐出100万令吉，望尽己之能助尊孔独中建校。

梁达仁（右五）移交支票予尊孔独中署理董事长沈德和（右四）。吴明槟校长（右三）、梁振聪副校长（左二）、资源处主任陆素芬（左一）及学生代表陪同接领。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）82岁高龄的梁达仁年轻时在中国的一次旅程中认识陈嘉庚事迹，深受其毁家兴学精神感悟，出身草根却从此有余力则捐资教育，毅然捐出100万令吉，望尽己之能助尊孔独中建校。

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梁达仁得知尊孔独中筹募4000万令吉建校基金，深觉在经济不景气环境中需承担这笔巨额重任相当辛苦和漫长，从2015至2018年有余力时陆续捐出20万、30万和50万，总共100万令吉建校金。

“这是我应该做的不必谢，母语教育和文化就等于一个民族的根基，我也只是为自己民族教育和文化保存尽一分力”。

年幼辍学积极资助教育

出身草根阶层的梁达仁小时候满入学年龄却遭逢二战，只好拖延至9岁才入读小学，只读过3年半书，因家贫被迫辍学，13岁即投身社会担任洋服店学徒，曾经营洋服、理发、金饰、贷款等生意；期间遭遇顺境逆境，从中学习社会待人处事的态度与经验，话中充满不少人生智慧，更懂得如何善用钱财！

他一路抱持有情有义、仗义疏财处世态度，生活简朴却对兄弟姐妹、侄、外甥子女事业和学业前途提供不遗余力资助，更常常教导后辈以正面态度工作；对外则曾捐助尊孔独中清寒学生助学金、康乐华小等中小学，甚至在中国旅行时也毫不犹豫捐助当地学校。

他坦言，“我虽没有读万卷书，却行了万里路”，虽受教育不高，却无阻他强烈的求知欲，终身持续不懈看书阅报增加知识。

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华教发展受掣肘欲尽绵力

在他36岁到中国的一次旅程中，从报纸看到陈嘉庚毁家兴学事迹，当下即大感震撼和讶异。

“我真的很想知道他是抱着怎样的心态，在新加坡当企业董事长、生活也好好的，为甚么还要四处奔波把产业都卖了呢”？

为了更了解陈嘉庚事迹，他回国后更是大量看书和报纸，后来得知林连玉和沈慕羽不畏强权维护华教新闻，深感华教发展处处受掣肘，举步维艰，不免深谙当中的无奈与悲苦。

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“陈嘉庚都这么伟大了，那我如何都要略尽绵力，当时想不出要做甚么大事，有能力的时候就捐钱帮忙！”

沈德和：盼善举能抛砖引玉

梁达仁也曾担任吉隆坡顺德会馆第8任会长，就馆内状况不平则鸣，致志修改章程和改革会务，退休后积极参与社团会务与活动；他在任期内性格坚毅，秉持向他人学习取经精神，从而取长补短，后来还积极跟上智能手机潮流学习新事物，每天大量阅报和书籍学习道理，展现其终身学习精神态度。

尊孔独中署理董事长沈德和希望梁达仁之举能牵引正进行得如火如荼的筹建活动进度，并呼吁社会大众踊跃捐资华教，让尊孔独中孩子能在拥有更符合教学条件的环境健康成长。