中国蝙蝠带伊波拉病毒．可传染人类及哺乳动物 非洲猪瘟肆虐中国，然而现今又传出了更令人害怕的消息。科学家在一只中国蝙蝠的肝脏内发现类伊波拉病毒，且确定能感染包含人类在内的多种哺乳动物。

（中国·北京9日讯）非洲猪瘟肆虐中国，然而现今又传出了更令人害怕的消息。科学家在一只中国蝙蝠的肝脏内发现类伊波拉病毒，且确定能感染包含人类在内的多种哺乳动物。

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据国际科学期刊《自然（nature）》报道，伊波拉病毒、马尔堡病毒等丝状病毒科的成员，均可导致严重的出血与器官衰竭，目前在非洲已确定至少有一种蝙蝠身上有马尔堡病毒，有数种蝙蝠则被怀疑会携带伊波拉病毒。

报道指出，新加坡“杜克-NUS医学院”（Duke-NUSMedical School）传染病研究主任王林发（译音）、中国科学院武汉分院的郑正立以及研究团队，检查一只于中国云南西双版纳？腊县捕获的果蝠，并在它的肝脏中发现新型丝状病毒，研究人员将其命名为“勐腊病毒（M?ngla）”。

除此之外，该团队发现该病毒可以感染猴子，仓鼠、狗和人类的细胞。