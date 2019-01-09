超过360万奖品待赢取‧用DuitNow赢房子豪车 这个比赛已于今年1月8日开始，并即将在5月31日截止，在5个月内选出幸运赢家。

（吉隆坡9日讯）配合大马付款网（PayNet）及本地银行合作推出的DuitNow电子付费服务，银行客户如今可以参赛，有机会赢取价值超过360万令吉的一系列精彩奖品，包括一所价值100万令吉的房子和马赛地豪华轿车。

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这个比赛已于今年1月8日开始，并即将在5月31日截止，在5个月内选出幸运赢家。

通过转账换参赛次数

大马付款网首席执行员彼特发表文告说，每一次向一个电话号码或DuitNow账号进行DuitNow转账，就被计算为一次参赛资格。

“之前注册或提前注册这个电子付费服务都有资格参赛，可以通过转账赚取参赛次数。”

文告指出，奖品包括一所价值100万令吉的房子、一份100万令吉现金奖、一辆马赛地宾士GLC200豪华轿车、一辆马赛地宾士A200豪华轿车、5份价值2万令吉的宜家（IKEA）礼品卡和价值10万令吉的马航假期配套。

彼特表示，DuitNow在电子付费行业表现取得突破，提供快速付费的零阻力服务，且所有大马人都能使用这项服务。

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鼓励大马人使用DuitNow

“我们希望这个竞赛能鼓励更大大马人发现使用DuitNow付费及转账服务，体验前所未有的便利。”

他说，客户可以24小时转账至使用电话号码、大马卡或商业注册号登记的DuitNow账号，只需在各别银行的“资金转账”目录就可以使用这项服务。

“在DuitNow推介以后，银行会开始将使用旧时代科技的‘即时转账’服务转换至DuitNow平台，预计2019年6月就能完成转换。”

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彼特表示，对比即时转账，新平台支持新未来功能，如二维码付费、要求付费交易及即时扣账等。