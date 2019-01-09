“石棉”惊魂．澳逾10领事馆收可疑包裹 澳洲墨尔本有逾10个领事馆周三收到可疑包裹，包括美国、英国、印度、瑞士、德国、韩国、希腊、意大利、巴基斯坦、西班牙、泰国、日本、丹麦和埃及的领事馆。据报包裹写有“石棉”等的字句。

处理危物的人员及救火员封锁位于墨尔本的印度和法国领事馆，调查被送至领事馆的可疑包裹。（图：美联社）

（澳洲·墨尔本9日讯）澳洲墨尔本有逾10个领事馆周三收到可疑包裹，包括美国、英国、印度、瑞士、德国、韩国、希腊、意大利、巴基斯坦、西班牙、泰国、日本、丹麦和埃及的领事馆。据报包裹写有“石棉”等的字句。

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首都堪培拉亦有外国使馆收到可疑包裹，但暂时尚未收到任何受伤报告，警方仍在调查动机。

当地媒体报道，一些领事馆职员表示，包裹内有建筑用的材料石棉，该材料可致癌及造成其他健康问题。而路透社报道，部份被针对的领事馆较后已于周三下午重新开放。

当局接报后派出多辆警车及消防车分别前往涉事使领馆，警方及消防员正调查事件。当地传媒报道，救援人员进入韩国领事馆，未知是否有人受伤；2辆消防车及危险品处理车辆则停泊于印度总领事馆。紧急部门透露，现正处理17宗有害物质事件，情况受控。

澳洲联邦警察署发简短声明指出，紧急服务人员已检查了可疑包裹，并表示包裹被送至墨尔本的领事馆及堪培拉的大使馆，但没有说明总共有多少使领馆涉及。

美英在墨尔本的领事馆官员皆证实收到可疑包裹，一名美领事馆职员表示，他们依据标准程序予以处理，并与正在调查的当地相关部门紧密配合。

纽西兰一官员则告诉澳洲广播公司，他们收到一个信封，内有两个装了混拟土和石棉的小塑料袋，其中一个写着“石棉”的字眼。