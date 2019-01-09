华研筹募经费‧18日起办书画图书特展 华社研究中心（华研）将于本月18至20日（星期五至星期日），上午10时至下午5时，在华研集贤图书馆阅览室举办“2019华研己亥年书画图书特展”，为华研筹募经费与装修费用。

华研呼吁华社支持及踊跃出席“2019华研己亥年书画图书特展”。左起为陈松青、赵燊儒、詹缘端、林荣忠及徐威雄。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）华社研究中心（华研）将于本月18至20日（星期五至星期日），上午10时至下午5时，在华研集贤图书馆阅览室举办“2019华研己亥年书画图书特展”，为华研筹募经费与装修费用。

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华研主任詹缘端在新闻发布会上说，华研3楼办公室已有约20年没有整理装修，因此希望透过特展筹募35万令吉作装修费用及常年经费。

他说，该特展将邀请政府对华大使陈国伟主持19日上午10时的开幕仪式，另外我国知名书画家谢忝宋博士和陈建诚也将在开幕当天现场挥毫向各界贺年。释继程法师也会于当天下午出席该特展。

詹缘端说，该中心存有约100幅书画，但是因空间不足，因此特展当天只会展出约40幅书画，但其余作品将上传至华研网站。

该特展展示的名家作品包括沈慕羽、李家耀、黄石庵、庄金秀、陆景华、朱自存、谢忝宋、陈建诚、赖全合、黄崇禧、余斯福、释继程法师、谢惠载等。

他透露，目前已售出几幅书画，保守估计有约2万令吉。

他说，特展期间也会展出华研在这3年期间出版的书本，且将全面开放集贤图书馆予民众参观，有兴趣者可免费进入。

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林荣忠：靠自己力量筹款

另一方面，华研义务财政林荣忠表示，华研是非盈利组织，一直以来依靠华社捐款来得以经营，然此次希望以自己力量来筹募款项。

华研学术董事徐威雄表示，本地以书画形式举办特展筹募较少，而该特展展示的作品当中，一些名家已去世，相信认识该名家的书画迷会希望收集其作品。

赵燊儒：办特展

提高对华研认识

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华研主席赵燊儒说，华社对华研感陌生，因此该中心希望借此特展让华社进一步认识华研。

他说，华研是由15华团于1985年创办，至今已有33年，其是“历史守护者”，主要收集我国华社历史资料，因此他希望华社重视及支持该中心。

他说，该中心也将这些历史资料变成电子化，有意者可到陈充恩电子图书馆浏览。