英下院微差票数通过议案．“若硬脱欧须国会同意” 英国首相梅伊在英国脱欧协议表决的问题上先败一仗。英国下议院周二以303票对296票通过议案，规定英国政府选择无协议脱欧（硬脱欧）前须经国会明确的同意，才能行使税务法例相关权力，为没有协议硬脱欧设置了新的障碍。

（英国·伦敦9日讯）英国首相梅伊在英国脱欧协议表决的问题上先败一仗。英国下议院周二以303票对296票通过议案，规定英国政府选择无协议脱欧（硬脱欧）前须经国会明确的同意，才能行使税务法例相关权力，为没有协议硬脱欧设置了新的障碍。

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工党领袖科尔宾指，该议案是防止英国无协议脱欧的重要一步，并说明了目前在国会、内阁或国家里都没有多数票支持无协议硬脱欧。

但英国政府试图低调看待此次挫败所带来的影响，其发言人称，该议案的修正并不改变英国将于3月29日脱欧的事实，也将不能阻止政府征收税务，并表示政府将会与国会合作以确保税务系统在所有的脱欧层面上顺畅地进行。

15日表决脱欧协议

首相府周二也宣布国会下议院将于15日即下周二，表决政府与欧盟达成的脱欧协议。

外界认为，目前协议获国会通过的阻力较大，一旦协议未能通过，英国“无协议脱欧”的可能性将大增。

若英国脱欧协议被否决，英国会无序脱欧，并可能导致供应链中断、药物短缺及港口封闭，迫使政府及企业正就此作应变预备。但反对无协议脱欧的国会议员建立政治影响力，试图阻止英国无协议脱欧。

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一名高级官员表示，欧盟领袖目前预计梅伊可能会在下周二的国会表决中吞败，或者像上个月她所做的决定那样，再次延期表决。另一名官员则说：“我们当然可以延期脱欧。没人想达成一个无协议，但问题是这有什么用？展开全国选举？另一次公投？”