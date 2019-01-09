参观开发区同仁堂．金正恩结束访华行 朝鲜领导人金正恩在与中国国家主席习近平四度会晤后，周三结束访华行程，搭乘坐专列返回朝鲜。据报，金正恩在离开北京前，到北京经济技术开发区，并参观了同仁堂的药材工厂。

外媒拍到，金正恩专列周三早上已驶离北京火车站。（图：法新社）

（中国．北京9日综合电）朝鲜领导人金正恩在与中国国家主席习近平四度会晤后，周三结束访华行程，搭乘坐专列返回朝鲜。据报，金正恩在离开北京前，到北京经济技术开发区，并参观了同仁堂的药材工厂。

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金正恩周二携妻子李雪主及多名重要官员访问北京，但是朝鲜或中国皆未提供他在北京的行程。

已搭火车离开北京

《明报》报道，金访华的消息虽获中国官方证实，但周二晚的央视新闻节目，仅以一条无画面的口播新闻交代，显示金在京行程属非官式性质，中方为他设宴庆生、赠送生日礼物及举行庆生文艺晚会，不宜张扬地公诸于众。但截至周三早，未见北京当局为他举行欢迎仪式，金正恩一行已搭火车离开北京。

韩联社报道，金正恩车队周三上午9时左右离开钓鱼台国宾馆，经长安街和建国门外大街向东行，约6辆巴士和救护车随行，警方则在北京市东部实施交通管制。韩联社引述消息人士，推测金周三可能前往北京亦庄经济技术开发区镇，期间他参观了同仁堂的药材工厂。

报道指金正恩参观20至30分钟后离开药厂。分析指出，鉴于朝鲜山区药材丰富，金正恩可能是赴同仁堂取经发展药材产业。

也有指金正恩可能访问中国国家博物馆参观“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”。

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按照惯例，金正恩一行可能中午返回钓鱼台国宾馆，与习近平共晋午餐，之后于周四启程返朝，但是外电拍到金的车队下午驶入北京火车站，不久，金正恩的绿色专列已驶离火车站。韩联社估计金正恩也可能在返国途中，访问天津或东北三省，故具体返国日程尚未明朗。

专家：美朝第二次峰会

2月底或3月初登场

金正恩到访的目的，有很多猜测，但与即将举行的第二次“特金会”应有很大关系。

美国和平研究所亚洲中心高级顾问尹汝尚认为，美朝第二次峰会可能在2月底或3月初到来。

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但他表示，若第二次峰会前没有具体的目标和去核化步骤，那将是一个错误，即意味着美国在向朝鲜试图合法成为核武国家的企图让步和默认。

有分析指，在中美博弈中，朝鲜核问题是美方为数不多有求于中方的议题之一，金访华，也算是对中方的一种支援。

韩国庆尚大学统一和平研究中心所长朴钟喆（译音）推测，金将寻求中方建议，及在美朝峰会的时间、场地、议题上，反映中方意见。