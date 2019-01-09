安溪大厦残旧须重建‧林福山：需投入大笔资金 马来西亚安溪会馆联合会总会长丹斯里林福山呼吁全体理事团结合作，一起将2019年会务推上更高峰。

林福山率全体理事共同强化安溪海内外联系网。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）马来西亚安溪会馆联合会总会长丹斯里林福山呼吁全体理事团结合作，一起将2019年会务推上更高峰。

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他日前召开该会理事会议时表示，该会除了注重软实力的发展外，同时也关注硬体设备的改善，尤其是全马安溪人关注的。

他说，目前的安溪大厦已经残旧，其设备也不具完善，所以需投入大笔资金去重建，以提升大厦的设备，提供一个更完善的空间。

他说，安溪总会组织在海外乡团单位里，是一个组织强大及巩固的一个乡会，尤其在与中国安溪县政府的联系与发展上，获得县政府的肯定。

推动全球安溪联系平台

他表示，该会也是世界安溪联谊会秘书长联席会主要召集人。联席会目的为联系全世界安溪秘书长，以团结安溪人的力量一起推动全球安溪联系平台。联席会也将于今年内举行3天2夜的秘书长培训活动，共同交流，资源互通，共同发展。

他也说，今年10月，雪隆安溪会馆即将庆祝成立90周年庆典，这将是一个难得的纪念庆典，除国内全马代表外，也将邀请海外安溪乡亲的代表出席。

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出席会议者包括许福来、林源利、拿督林时清、高留兴。