留台联总迎45周年庆‧蒐集留台人著作盼响应
2019-01-09 18:05
留台联总迎45周年庆‧蒐集留台人著作盼响应
今年留台联总迎来45周年会庆，为丰富此盛会及深化与鼓励留台人在文字创作的内涵，该会将在年杪蒐集留台人的著作，置于该总会八打灵再也会所历史走廊。
（雪兰莪‧八打灵再也9日讯）今年留台联总迎来45周年会庆，为丰富此盛会及深化与鼓励留台人在文字创作的内涵，该会将在年杪蒐集留台人的著作，置于该总会八打灵再也会所历史走廊。
广告
除了珍藏留台著作，更进一步提供便利，让有意研究留台人的学者，参考留台作家群的创作，第一想到的就是留台联总的历史走廊。
这项配合该总会的45周年文华节的其中一项重点工作，命名为“留台人著作典藏”。
该总会发表文告呼吁所有著作等身的留台人，踊跃响应这项活动。
第一阶段的蒐集著作已在去年底完，由留台医生作家廖宏强及诗人李宗舜协助收集。
据了解，第一阶段的蒐集工作相当顺利，唯他们还是马不停蹄的继续跟进，全方位收集以免有所遗漏。
第二阶段的留台人著作典藏将在今年3月底完成，该会吁请所有从事政经文教著作等身的留台人响应共襄盛举，询问可联络留台联总秘书处03-78761221以了解这项活动的详情。
文章来源：星洲日报·2019.01.09
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论