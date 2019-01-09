留台联总迎45周年庆‧蒐集留台人著作盼响应 今年留台联总迎来45周年会庆，为丰富此盛会及深化与鼓励留台人在文字创作的内涵，该会将在年杪蒐集留台人的著作，置于该总会八打灵再也会所历史走廊。

（雪兰莪‧八打灵再也9日讯）今年留台联总迎来45周年会庆，为丰富此盛会及深化与鼓励留台人在文字创作的内涵，该会将在年杪蒐集留台人的著作，置于该总会八打灵再也会所历史走廊。

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除了珍藏留台著作，更进一步提供便利，让有意研究留台人的学者，参考留台作家群的创作，第一想到的就是留台联总的历史走廊。

这项配合该总会的45周年文华节的其中一项重点工作，命名为“留台人著作典藏”。

该总会发表文告呼吁所有著作等身的留台人，踊跃响应这项活动。

第一阶段的蒐集著作已在去年底完，由留台医生作家廖宏强及诗人李宗舜协助收集。

据了解，第一阶段的蒐集工作相当顺利，唯他们还是马不停蹄的继续跟进，全方位收集以免有所遗漏。

第二阶段的留台人著作典藏将在今年3月底完成，该会吁请所有从事政经文教著作等身的留台人响应共襄盛举，询问可联络留台联总秘书处03-78761221以了解这项活动的详情。