各州已进行研究‧槟城率先宣布涨水费 据了解，国家水务委员会是在去年举行工作坊，向各州政府提出调涨水费的概念，但尚未正式进行会谈。

（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也9日综合讯）各州政府已经针对调整水费进行研究，或者准备交由州行政议会议决，其中槟城已经率先披露会调涨水费。

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据了解，国家水务委员会是在去年举行工作坊，向各州政府提出调涨水费的概念，但尚未正式进行会谈。

不过，并非所有州属都同意调涨水费的建议，柔佛基于2015年已经调涨过，而且水费比其他州属高，所以坚持不会跟随步代一起调整水费。

槟水源保护附加费取消

然而槟州水费肯定会调涨，槟州首席部长曹观友说，槟州水费会跟随全国水费一起调涨，水源保护附加费则会取消。

他今日在新闻发布会上受询时披露槟州水费肯定会调涨，但他不愿公布涨幅。

在记者数次追问下，他说可能是十多巴仙，也可能会是二十多巴仙。

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他说，家用水费和商用水费的调涨不一样，记者最好等待部长宣布，不宜撰写猜测性新闻。

指仍是水费最低廉州属

“可以保证的是，槟州水费调涨后，仍会是全国水费最低廉的州属。”

槟州水供机构在2010年时推出保护水源附加费政策，向每月家庭用水量超过3万5000公升的用户额外征收每千公升24仙的保护水源附加费，并在2013年把附加费调涨至48仙。曹观友说，水费调涨后，保护水源附加费将被取消。

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霹水费必会调涨

大臣：短期内不落实

霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙强调，霹州的水费必会调涨，惟并不会在短期内进行，目前还在商讨和研究阶段，以便在照顾全民的前提下取得一个平衡点。

他今天在州行政会议后的新闻发布会上针对水务、土地及天然资源部长希维尔表示国内水费可能会配合政府重组水供领域的步伐，而在今年分阶段调涨的相关询问时，如此回应。

对于调涨幅度，阿末法依沙大派定心丸，他说，不管是家庭用户或工业用户，调涨幅度不会造成人民的负担，州政府会确保有需要的家庭用户依然获得照顾；同时会保证调涨幅度不影响外资信心。

阿末法依沙指出，就算水费还没涨，也要教育人民不要浪费水源。他说，经过和霹雳州水务局及水供资产管理公司（PAAB）的商讨后了解到，调涨是必须的，希望调涨能获得人民的谅解。

“现阶段州政府会透过各种方式教育人民谨慎用水，包括在霹雳足球队的球衣上印节俭用水的标志等。”

潘伟斯：2015年已涨

柔水费不会调涨

柔佛州水费刚在2015年调涨，而且水费比多个州属高，因此，柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯指出，虽然国家水务委员会曾提出调涨的提议，但州政府认为柔佛州水费已经很高，不适合再调涨。

潘伟斯告诉《星洲日报》，柔佛州政府的立场相当明确和坚定，目前不适宜再调高水费。

他认为，联邦政府应该要考虑将各州的水费拉近距离，水费过低且数十年未涨的州属才需要调整，柔佛州不适合参与调涨。

他也透露，国家水务委员会是在去年举行的一个工作坊上，向各州政府提出调涨水费的概念，但尚未正式与州政府进行会谈。

若当局坚持调涨水费，潘伟斯说，届时州政府将会用以上理由说服国家水务委员会，并表达柔佛州不适合调涨水费的立场。

国家水务公司是在2015年8月，批准调整柔佛州的水费。

希盟政府上台后，在去年9月份落实10立方米免费水计划，33万户B40低收入家庭可享有水费优惠为期3年。

水务公司：甲行政议会下周议决

马六甲水务公司首席执行员拿督莫哈末卡立表示，该公司将把调整水费的决定，交由下星期的行政议会议决。

他说，根据规定，水务公司有权每3年检讨水费。

甲州最后一次调整水费是于2015年。

彭水费全国最便宜 1984年以来不曾调涨

目前彭亨州水费是全国最便宜，家庭用户水费每立方公尺37仙。彭亨州水务管理公司说，彭亨州的水费自1984年以来，都不曾调涨。

根据彭亨州水务管理公司网站资料，2008年，处理每立方公尺水的成本为1令吉35仙，换句话说，政府津贴高达98仙。