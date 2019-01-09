声称幻听要证明是“男人”‧变态师偷拍142女裙底 案情显示，被告在2014年10月18日至2016年6月26日之间，拍下142名女子共252段裙底视频。他在全岛多处犯案，包括地铁站、巴士站、商场、书店，甚至连在大街上、组屋底层都曾犯案。

（新加坡9日讯）声称产生幻听，被“声音”骂“不是男人”，补习老师为了证明自己是“男人”，2年内拍下252个裙底视频，受害女子达142人！

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被告是40岁的补习老师刘文恩（译音），他一共面对142项侮辱女性尊严的控状，控方以其中12项加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。他在上个月认罪后，昨午被判坐牢6个月。

案情显示，被告在2014年10月18日至2016年6月26日之间，拍下142名女子共252段裙底视频。他在全岛多处犯案，包括地铁站、巴士站、商场、书店，甚至连在大街上、组屋底层都曾犯案。

被告使用的摄像机相当先进，具备遥控功能，能调整镜头瞄准指定部位。被告一般把摄像机藏在网球拍的袋子内，但网球袋的拉链没有完全关上，摄像机就从洞口往外拍。被告会一手提着袋子“伸”到受害者裙下，另一手握则遥控调整镜头，捕捉裙底画面。

被告在调查中声称为了“解压”犯案。他指自己没有女朋友，见到美女时会感到非常“好奇”，才会想要拍下裙底视频。

患妄想型精神分裂症

被告代表律师在庭上指出，精神评估报告证实被告患上妄想型精神分裂症（paranoid schizophrenia），而且有幻听，经常听到有一把声音骂他“不是男人”、“懦夫”、“同性恋”等等，导致他失去自我控制犯案，希望法官判他接受强制治疗令（mandatory treatmentorder），或念在被告真心悔过和已在接受治疗，判他坐牢6个月。

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主控官庭驳斥代表律师的说法，指若根据控方所提呈的精神评估报告，被告只是“患有抑郁症状的精神错乱”，并不能作为犯罪的直接原因，认为坐牢9个月才是恰当的刑罚。

法官：幻听只是骂没命令犯案

法官表示，被告的幻听只在骂他，没叫他犯罪。

至于被告为了证明自己而犯案，则是被告的个人选择。