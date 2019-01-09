全球最强护照 ·日本居冠大马第12 日本护照全球最好用！

（英国．伦敦10日讯）日本护照全球最好用！根据2019亨氏护照指数排行榜，日本护照能免签证通行190个国家和地区居全球之冠，而韩国和新加坡护照则以189个免签排名第2。大马则以179个国家和地区排在第12名，比去年第10名下滑。

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护照指数即护照持有人不必事先申请签证或可以获落地签的国家数目。

韩国新加坡以189国免签居次

最新排行显示新加坡和韩国以189个排名第2。这也是韩国在护照指数排行榜上最佳排名。

台湾则以149个免签国排名第29位。在亚洲国家排名中，大马仅排在日本、韩国和新加坡之后。香港护照则排在第19名。

亨利及伙伴集团自2013年起每年都评比并推出全球护照指数。该指数排名的结果是基于国际航空运输协会（IATA）所提供的独家数据。

全球护照便利度前十名：（免签国家/地区）

1、日本（190）

2、韩国、新加坡（189）

3、法国、德国（188）

4、丹麦、芬兰、意大利、瑞典（187）

5、卢森堡、西班牙（186）

6、奥地利、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞士、英国、美国

（185）

7、比利时、加拿大、爱尔兰、希腊（184）

8、捷克（183）

9、马耳他（182）

10、澳洲、冰岛、纽西兰（181）

12、马来西亚、爱沙尼亚（179）