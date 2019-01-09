狮城观察家：紧张局势降温‧马新外长会谈“双赢” 马新外长会谈有助紧张局势降温，营造利于谈判的积极氛围。受访政治观察家认为，两国都谨慎确保所商定的行动方案是“双赢”的，不会有任何一方会被视为做出妥协。

（新加坡9日讯）马新外长会谈有助紧张局势降温，营造利于谈判的积极氛围。受访政治观察家认为，两国都谨慎确保所商定的行动方案是“双赢”的，不会有任何一方会被视为做出妥协。

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新加坡外长维文医生与马来西亚外长赛富丁昨天（1月8日）举行会谈，讨论近期浮上台面的双边课题，并在会面后发表联合声明。

尤索夫伊萨东南亚研究院研究员慕斯达法（Mustafa Izzuddin）接受《联合早报》采访时认为，两国同意立即同步暂停巴西古当上空的禁飞区，以及暂时不启用实里达机场仪表降陆系统（ILS），“释放了充足的善意，为紧张局势降温，也缓和了两国关系”。

他相信，两国都是在充份考量国家利益后，才各自做出让步，因此没有所谓的谁占了上风。“或许对我国而言，在这个时候启用ILS不是那么关键，更重要的是推动双边谈判的开展。”

陈庆文：显示两国有意解决争端

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文同意，此次会谈取得了令人满意的短期结果，“是一个良好且积极的开端”。

他形容这是一份“经过深思熟虑且令人鼓舞”的联合声明，显示马新两国均有意愿进一步谈判和解决争端。“两国都谨慎确保所商定的行动方案是双赢的，不会有任何一方会被视为是做出妥协。”

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新马昨天也就领海争议，同意成立由高级官员组成的工作小组，以“研究和讨论法律和运作事宜，从而缓和局势，为进一步的讨论和谈判奠定基础”。

陈庆文指出，这显示该工作小组的首要任务是为局势降温。“这必须是优先解决的事项，因为我们可能须要很快采取切实行动，避免海上僵局沦为对抗局面。重建彼此间的信任和信心是当务之急。两国优先且紧迫处理此事是正确的。”

此外，尽管大马政府多次透过媒体表示，有意在此次会谈中提出检讨1962年新马水供协定下的水价，但昨天的联合声明却没有触及该课题。

指水供协定 狮城不妥协

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对此，新加坡管理学院全球教育兼职讲师陈添金博士指出，这未必代表两名外长根本没有讨论这个课题。他认为，水价毕竟是大马不时重提的老课题，没有成为此次会谈的重点，并不令人意外。

慕斯达法也说，或许大马已意识到，新国在水价课题上立场坚定，不会轻易做出让步。

“对于新加坡而言，这是个无从妥协的课题，因为水供涉及国家安全，水供协定也受到国际法保护。我认为大马已认识到这点，因此除了在课题上发声之外，暂时应该不会有进一步行动。”