考车又不过关 亮菜刀‧男子发狠威胁考车官 18岁巫裔青年重新考车不过关，因为不想再次重考，竟然亮出一把菜刀，试图威胁坐在乘客座位的考官。

伊玛布特拉因重新考车不过关，相信是压力过大，尽亮出菜刀威胁考官。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉9日讯）18岁巫裔青年重新考车不过关，因为不想再次重考，竟然亮出一把菜刀，试图威胁坐在乘客座位的考官。

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来自吉隆坡的考生伊玛布特拉，昨日早上10时左右，在汝来进行汽车D驾照考试，在重考道路驾驶部份时，除了犯多项错误，抵达巴当本那（Batang Benar）交通灯时没有停下，被陆路交通局考官告知考车失败。

较后，考官要求考生将车停在距离交通灯50呎的路旁，考生竟从背包拿出一把12吋菜刀，试图威胁坐在一旁的考官。

此事过后被上载到社交媒体广传，汝来警区主任诺阿祖奇受询时证实此案发生。

阿祖奇说，过程中，考官试图安抚考生的情绪，并告知考生只是触犯了道路使用条例，而考生则表示不希望再重考，考官成功下车自保后，考生依然手握菜刀指向考官。

他指出，考官致电求助后，也向警方报案，目前，考生已被带往文丁警察局调查。

他补充，考生仍是一名学生，警方也向考生进行尿液检验，结果呈阴性反应。