贸易战冲击 经济黑暗将至‧世银下调今明年全球增长 世界银行警告，全球经济成长前景渐迈向黑暗，尤其受美中贸易战影响，预期全球贸易活动及投资将陷疲软，世银双双下修今明两年全球经济成长率0.1%，分别为2.9%和2.8%。

（华盛顿9日讯）世界银行警告，全球经济成长前景渐迈向黑暗，尤其受美中贸易战影响，预期全球贸易活动及投资将陷疲软，世银双双下修今明两年全球经济成长率0.1%，分别为2.9%和2.8%。

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世界银行（World Bank）公布“2019年全球经济展望报告”，报告封面标题直接讲明“天要黑了”，看坏全球经济成长。

世银首席执行员格奥尔基耶娃说：“2018年初，全球经济开足马力，但随著时间推移，经济逐渐减速，而且未来一年道路恐怕更加坎坷。”

今明年全球经济料增2.9%和2.8%

世银明确表示，尤其是美国和中国正打贸易关税战，不但两败俱伤、还拖累全球，世银警告，美、中经济同时急遽放缓，对全球经济前景可能产生严重影响。

另外，包括国际贸易和制造业活动疲软，贸易紧张局势居高不下，部份新兴市场大型经济体经历巨大金融市场压力，也都让世银看淡全球经济。

与去年6月估值相较，世银双双下修今明两年预测值0.1%，预估全球经济成长率今年为2.9%，明年为2.8%，到2021年仍是2.8%。成长都低于2018年表现。2018年的全球成长预测为3%。

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世银负责上述预测报告的经济学家高斯表示：“全球经济各个引擎都在丧失动能。美国、欧元区和中国增长都将放缓。”

贸易战自伤

美明年成长大幅下修至1.7%

关于美国，世银虽维持对今年经济成长率的估值为2.5%，但却一口气下修美国2020年经济成长率的预测值至1.7%。

2020年是美国的总统选举年，这对已喊出“让美国继续伟大”为连任口号的美国总统特朗来说，不会是好消息。

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按世银报告，预估美国经济成长率在去年达到高点的2.9%后，接下来将是走下坡趋势。

世银尤其提到美国去年对全球高达3000亿美元的商品展开关税战，主要是针对中国而来，按世银预估，美国已约对12%的进口商品开征关税，今年可能扩大关税报复范围，这将导致价格上涨及政策不确定性增加，而关税战对美国的伤害，将逐渐显现。

世银指出，随著美国联准会在放缓调整货币政策，以及财政刺激措施逐渐消退，将逐渐开始拖累美国经济成长速度，再加上美国可能进一步提高关税措施，将影响自身的出口与投资活动，这也是世银下修美国明年经济成长率估值的主要原因。

中经济成长预测下修至6.2%

关于中国，世银也下调今年经济成长率的估值0.1%至6.2%，明年也是6.2%，到2021年，预估中国经济成长率将来到6%的保6关口。

世银预期，北京可能转向更加宽松的货币政策与财政政策，以因应外部的贸易紧张情势升高，但中国金融业却可能面临系统性的风险。

世银预期，北京当局采取的措施，能大幅抵销美国对中国商品加征关税的不利影响，然而，这可能损害中国先前为遏制不良信贷成长和限制企业及银行资产负债表所做的努力，严重扰乱中国经济活动，对区域其他经济体也带来实质影响。

新兴经济面对外流和股汇风险

报告提到，新兴市场和发展中经济体的增长已经失去动力，预计今年经济增长速度将停滞在4.2%。

先进达经济体今年经济预计增长2%。

“新兴市场和发展中经济体应该重建政策缓冲，提高生产率以维持增长。”

世银警示，包括中国、印尼、马来西亚、菲律宾及泰国在内的一些新兴市场经济体，都有出现资本外流、货币贬值、股市修正及外汇准备金减少的可能性。

世银发布这份展望报告时正值美国和中国陷入贸易争端之际，而且这场争端震动金融市场已有数月之久。