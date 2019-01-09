穆迪称欧元区展望稳定 穆迪方面表示，政府负债高涨仍将是意大利、葡萄牙和西班牙的评级约束因素。同时，德国和斯洛伐克最容易受美国对汽车和零组件加征关税的影响，而英国脱欧不确定性仍然很高。

（布鲁塞尔9日讯）国际信评机构穆迪（Moody’s）认为，尽管存在关税和经济风险，但是欧元区展望稳定。

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穆迪预计，由于总体的政府债务负担轻微降低至国内生产总值（GDP）的84%，2019年欧元经济成长将放缓至1.9%。

穆迪估计2019年大约一半的欧元区主权国家出现财政赤字。整个欧元区财政赤字预计扩大至GDP的0.9%。

穆迪方面表示，政府负债高涨仍将是意大利、葡萄牙和西班牙的评级约束因素。同时，德国和斯洛伐克最容易受美国对汽车和零组件加征关税的影响，而英国脱欧不确定性仍然很高。

英硬脱欧

欧盟将现数十亿欧元财务缺口

欧盟预算执行委员表示，若英国无协议脱欧，欧盟必须采取紧急行动以填补数十亿欧元的财务黑洞。根据先前协议，英国将在2020年底前继续支付欧盟预算。

欧盟预算执行委员欧提尔表示，若英国于3月29日无协议脱欧，“我们将在今年减少数十亿欧元（预算），2020年这数字将会更高”。

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根据英国去年11月和欧盟达成的英国脱欧协议，英国将持续支付欧盟预算直到2020年底。英国国会将于本月15日表决英国与欧盟达成的脱欧协议。

若与欧盟达成的协议未获国会支持，英国对欧盟预算的支付将喊卡。英国是欧盟预算的主要净出资国，离开后留下的财务缺口将为欧盟带来经济困难。

欧提尔表示，若英国突然停止支付欧盟预算，先前承诺的支出将不再得到保证，“我们未来几年的可用资金减少”。

财务缺口将加剧欧盟其余成员国内部的紧张局势，包括奥地利和荷兰在内的国家已经坚决反对提供欧盟更多资金。

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根据欧盟数据，2017年英国净出资额为53亿欧元。