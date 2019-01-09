韩国12月失业率3.8%‧就业人口增至2663万 韩国统计厅发布数据显示，2018年12月韩国就业人口较2017年同期增加3.4万人，为2663万人。

（韩国‧首尔9日讯）韩国统计厅发布数据显示，2018年12月韩国就业人口较2017年同期增加3.4万人，为2663万人。

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12月份韩国未经过季节性因素调整的失业率为3.4%，较去年同期上升0.1%。经过季节性因素调整后，12月份的失业率为3.8%。

12月青年（15-29岁）失业率为8.6%，较去年同期下降0.6%。

数据显示，2018年韩国全年就业人口为2,682.2万人，较2017年增加9.7万人，增幅创2009年以来新低。

2018年失业人数为107.3万人，为变更统计标准的2000年以来的最高水平。失业人数自2016年以来连续3年超过100万人。

去年全年失业率为3.8%，较2017年上升0.1%。

其中，青年（15-29岁）失业率下降0.3%，为9.5%。特别是25-29岁青年人口失业率为8.8%，减少0.7%。

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但青年广义失业率仍高达22.8%，为2015年开始统计来的最高点。广义失业率计入边打零工边找工作、备考求职等实际失业者等。

2018年就业率为60.7%，较2017年下滑0.1%。

这是自2009年以来全年就业率首次出现负增长。