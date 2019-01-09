美国11月职缺降至689万‧5个月来最低 美国11月份职位空缺数量降至5个月来的最低水平，但仍然比失业人数高出近100万，符合就业市场热络的格局。

（华盛顿9日讯）美国11月份职位空缺数量降至5个月来的最低水平，但仍然比失业人数高出近100万，符合就业市场热络的格局。

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根据劳工部发布的职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS），11月份职位空缺数由前月修正后的713.1万，向下减少24.3万，降至688.8万。经济专家预估中值为705万。

10月份数据由初报的707.9万，修正后为713万。

11月份辞职率保持在2.3%，显示对就业前景的信心保持强劲。

职位空缺数量仍接近历史记录，显示雇主继续以健康的步伐招工。虽然JOLTS数据是11月份的，但上周五发布的12月份就业报告显示就业和工资全面强劲。

11月份辞职率保持稳定，有341万美国人辞职，比前月352万略有下降，连续第三个月减少。联储局决策者观察辞职率，作为薪酬上升可能导致通膨压力的迹象。

职位空缺超过失业人数，差额87万是2000年以来最大差距之一。这标志着劳动力市场紧张，对工人工资来说也是个好兆头。12月份平均时薪追平2009年以来最高年比值涨幅