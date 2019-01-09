中国若升高债务刺激经济‧惠誉警示：降评级 中国推出多项措施刺激逐渐放缓的经济成长，但也面临债务增高风险。国际评级机构惠誉表示，如果中国再次以大规模债务驱动经济成长，惠誉将下调中国信用评级或稳定展望。

（纽约9日讯）中国推出多项措施刺激逐渐放缓的经济成长，但也面临债务增高风险。国际评级机构惠誉表示，如果中国再次以大规模债务驱动经济成长，惠誉将下调中国信用评级或稳定展望。

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中国经济成长动能趋缓，同时还面临中美贸易战压力；若关税战升温，将严重动摇中国经济稳定。

中国人民银行4日宣布调降存款准备金1%，是2019年首度降准，也是12个月内第5度降准。

此外，人行推出定向中期借贷便利，鼓励商业银行释放更多贷款给中小企业，官方也提出包括减税、增加基建速度等多项措施。

不过，惠誉（Fitch Ratings）全球主权评级主管麦考马克表示：“如果中国政府对成长放缓的应对措施与全球金融危机期间的举措类似，那就会促使我们重新考虑评级。”

他说，中国对全球金融危机的应对措施中没有太多预算内的财政刺激或降息行动，更多是预算外的国有企业或地方政府融资机构的债务融资支出。在企业债务水平已经很高的情况下，惠誉认为那将加剧中国宏观经济失衡。

2008年美国华尔街投资银行雷曼兄弟破产，引发全球金融危机。中国政府为此启动5850亿美元的刺激计划，相当于2008年GDP的12%，主要目标是推动基础设施建设项目，同时采取扩张性货币政策以期刺激私人消费。

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但大规模扩张债务以刺激经济的同时，中国债务膨胀，一度达到国民生产总值（GDP）的250%。

惠誉、标普全球评级和穆迪这3大主权评级机构对中国的评级相当，为“A+/A1”，展望均为“稳定”，但惠誉是过去几年中唯一没有下调中国评级的机构。

瑞銀預估

中国今年成長降至6.1%

展望2019年中国经济，瑞银首席中国经济学家汪涛表示，中美贸易战及其不确定性，仍是中国经济面临的最大挑战。在诸多内外因素影响下，预期今年中国经济增长率将降至6.1%。但如果3月1日后，美国对中国产品全面加征25%关税，中国经济增长率将进一步降至5.5%左右。

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汪涛在瑞银大中华研讨会中表示，她预期，3月1日前，中美贸易谈判应能取得足够的进展，让关税不至于加到25%。但双方谈得特别好，原来已加征的关税因此全部取消的可能性也很低。最可能是之后双方接着谈，先前已加征的关税仍继续。

今年中国经济面临的另一个外部负面因素，则是美国、欧洲经济增长放缓，这将使得今年中国出口增速明显放缓至4%左右。

汪涛说，关于今年中国经济形势，房地产将会怎么走也是大家高度关注的议题。她表示，瑞银预期中国今年房地产可能呈现温和向下调整，不会出现如2014年、2015年的大幅深度调整，但是也不会有2016年、2017年那样好的情况。

在前述情境下，汪涛指出，今年中国将会清楚采取“逆周期”政策，货币和财政政策都会往宽松方向走。预计人行今年内还会再调降2%。

至于利率方面，尽管不少人预期，中国今年极可能降息以“稳经济”。不过，汪涛认为，今年中国利率调整主要将是市场利率，包括：国债收益率，逆回购利率等，基准利率可能还是维持不动。

关于人民币汇率，汪涛表示，由于中美利差在缩小，中国经常项顺差也在降低，加上贸易战导致出口减弱，今年人民币仍面临一定的贬值压力。

但她仍坚信，中国政府不会以人民币贬值来打贸易战。因为尽管贬值对出口可能有一定的支撑作用，但中国政府更担心，贬值会影响市场预期，从而导致资本外流，并冲击国内市场信心。

因此，今年人民币汇率还是会维持稳定态势。汪涛将1美元对人民币年底目标价订为7元左右。她说，尽管今年内人民币可能会“破7”，但“破7”后应该很快就又会回来。