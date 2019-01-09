苹果前景未明‧库克笑纳4933万红利

（纽约9日讯）苹果公司下修财测之际，申报资料显示，首席执行员库克2018会计年度拿到个人历来最高的1200萬美元（约4933萬令吉）红利。



根據监管备案文件，截至去年9月的财年，库克总薪酬提高了22%，达到1570萬美元。这是库克的薪酬连续第二年上升，其中包括一笔1200萬美元的现金奖励，源於苹果公司超出了董事会设定的一些财务目标。



库克1570萬美元的薪酬是该公司普通雇员的约283倍。



总薪酬达1.36亿美元



苹果2018会计年度缔造营收和获利纪录，市值一度突破1兆美元，让长库克获得1200萬美元红利、300萬美元的工及1.21亿美元股票，总薪酬达1.36亿美元，另外还有约68.2萬美元津贴。



库克的红利是依據苹果营收和营业利益目标发放，苹果公司2018会计年度的营收和营业利益都较前一年成长16%。



苹果公司上週下修财测，主因iPhone在中国市场和其他地区的需求不如预期。



库克週二接受CNBC采访时释出安抚市场的讯息，他表示，苹果的成长生态系统“可能被低估，长期的稳健情况不曾像目前这麼好。”



美国與中国正在北京举行贸易谈判，库克表示，对贸易谈判的前景“非常乐观，那不只对我们是好事，也对全世界有利。”

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