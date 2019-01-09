埃里森成特斯拉第二大个人股东 身为特斯拉（Tesla）独立董事的甲骨文创办人埃里森（Larry Ellison）向美国证交会（SEC）申报文件显示，自己持有价值10亿美元的特斯拉股份。

（纽约9日讯）身为特斯拉（Tesla）独立董事的甲骨文创办人埃里森（Larry Ellison）向美国证交会（SEC）申报文件显示，自己持有价值10亿美元的特斯拉股份。

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埃里森与特斯拉首席执行员马斯克为多年好友，前者在2018年12月出任特斯拉独立董事，作为马斯克与SEC达成和解的条件之一。

埃里森在2018年10月的分析师会议透露，他一直在增加特斯拉持股，特斯拉已是他第二大投资。埃里森当时也为马斯克叫屈，批评媒体对马斯克的报导并不公平。

根据《福布斯》排名，埃里森身价580亿美元，美国富豪排名第五，他持有的甲骨文股份价值约390亿美元。

埃里森申报文件显示，现年74岁的他透过埃里森可撤销信托（Lawrence J.Ellison Revocable Trust）持有特斯拉300万股，持股1.75%，成为仅次于马斯克的第二大个人股东，马斯克握有特斯拉约五分之一的股份。