传苹果通知供应商‧3款新iPhone减产10% 去年旺季以来，在销售端开不出佳绩的苹果（Apple），近日再传出，苹果通知供应商三款新iPhone，本季全面减产10%，不过，近日苹果执行长库克也对外表示，他对于中美贸易谈判的前景“非常放心”。

（图：法新社）

（纽约9日讯）去年旺季以来，在销售端开不出佳绩的苹果（Apple），近日再传出，苹果通知供应商三款新iPhone，本季全面减产10%，不过，近日苹果执行长库克也对外表示，他对于中美贸易谈判的前景“非常放心”。

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苹果上周下修上季的营收预测之后，据日经新闻报导指出，苹果已要求本季减产10%，显见苹果本季的销售及营收恐怕也不乐观。

《日经新闻》引述知情人士报导，苹果上个月底即通知供应商生产少于原订1月至3月的规模，这是苹果两个月来两度缩减原订旗舰款式的产量。

据报导，苹果本月2日下修上季营收预测之前，即已向供应商发出减产通知。消息透露，下调的产量目标涵盖XS Max、XS、XR全部旗舰款式，知情人士透露，每家供应商下修的程度不一，视各家供应的款式而定。