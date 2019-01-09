全球半导体成长13.4%‧三星蝉联龙头 知名的研调机构顾能（Gartner）估计，2018年全球半导体产值4767亿美元，成长13.4%；其中，三星（Samsung）受惠动态随机存取记忆体（DRAM）市场成长，蝉联龙头地位。

（图：法新社）

（首尔9日讯）知名的研调机构顾能（Gartner）估计，2018年全球半导体产值4767亿美元，成长13.4%；其中，三星（Samsung）受惠动态随机存取记忆体（DRAM）市场成长，蝉联龙头地位。

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顾能指出，记忆体市场在DRAM产品平均售价走扬驱动下，2018年营收成长27.2%，占整体半导体市场比重达34.8%，不仅是最大的半导体产品市场，且是成长最大的领域。

记忆体中的储存型快闪记忆体（NAND Flash）市场供过于求，产品平均售价滑落，不过，在固态硬碟（SSD）市场成长及智慧手机记忆体容量增加驱动，2018年NANDFlash营收仍成长6.5%。

根据顾能统计，2018年前4大半导体厂排名维持与2017年相同不变，三星市占率15.9%，蝉联龙头地位；英特尔（Intel）市占率13.8%，居次。

SK海力士（Hynix）市占率7.6%，为第三大厂；美光（Micron）市占率6.4%，居第四位。

顾能表示，记忆体市场已经开始滑落，并有美中贸易战，全球经济具不确定性，2019年半导体市场可能与过去两年相当不同。随著记忆体市场转弱，预期2019年半导体市场排名也将出现显著变化。