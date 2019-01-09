传淡马锡卖屈臣氏持股 时富资产管理董事总经理姚浩然认为，由于屈臣氏向来是长和持有最大股权，就算淡马锡要出售屈臣氏的股权，对长和没有太大影响，但无可避免令市场猜测，是否淡马锡看淡零售，或零售业务营运较前困难。

（新加坡9日讯）全球经济增长放缓下，传出新加坡主权投资公司淡马锡正考虑出售全部或部份屈臣氏集团持股。

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不过，淡马锡发言人表示，淡马锡不对传言或猜测置评。

长和发言人也指出，不会对传闻置评。

时富资产管理董事总经理姚浩然认为，由于屈臣氏向来是长和持有最大股权，就算淡马锡要出售屈臣氏的股权，对长和没有太大影响，但无可避免令市场猜测，是否淡马锡看淡零售，或零售业务营运较前困难。

经营零售业务的屈臣氏集团，由长和持股约75.05%股权，剩下约25%股权由淡马锡持有。

《彭博资讯》引述消息报道指出，淡马锡正与顾问研究出售屈臣氏集团股权的可能性，有关程序仍在初步阶段，不肯定最终能否达成出售协议。

证券界认为，如果淡马锡可以高价出货，屈臣氏的整体估值可望提升，对作为屈臣氏大股东的长和有利。

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淡马锡于2014年3月与和黄（现已重组为长和）缔结屈臣氏业务策略联盟，向和黄购入屈臣氏集团24.95%股权，涉资港币440亿元，和黄更因应淡马锡入股屈臣氏集团，决定向股东派发每股港币7元的特别股息。

屈臣氏是全球最大的国际保健美容零售商，业务涵盖保健及美容、高级香水及化妆品、饮品制造、食品、电子及洋酒四大类。