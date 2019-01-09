阿里4.2亿购德数据公司 阿里巴巴指出，将收购德国数据处理公司data Artisans，该三星蝉联龙头公司为开源数据计算框架Apache Flink创办人所建立，阿里希望藉这笔交易持续加大与Flink的合作。欧媒披露这笔交易规模将为9000万欧元（约4.2亿）。

（中国‧北京9日讯）阿里巴巴指出，将收购德国数据处理公司data Artisans，该三星蝉联龙头公司为开源数据计算框架Apache Flink创办人所建立，阿里希望藉这笔交易持续加大与Flink的合作。欧媒披露这笔交易规模将为9000万欧元（约4.2亿）。

广告

阿里指出，公司过去2年一直是Apache Flink的最大贡献者之一，未来将和data Artisans一起持续为所有Flink社区用户、合作伙伴和开发者提供更多支持。

在2014年Flink捐赠给Apache基金会后，Flink几名创办人建立dataArtisans公司经营业务，主要向企业提供Apache Flink数据处理解决方案。此前data Artisans已融资650万欧元，英特尔资本领投该公司A轮，而包括阿里巴巴、网飞、ING、Uber都是该公司的客户。

阿里巴巴一直使用Flink作为大数据即时处理的主要技术，并曾在2015年基于Flink技术开发计算引擎Blink。

至今阿里所有业务都采用Flink的即时计算平台。

对于阿里为何选择Flink，阿里巴巴计算平台资深计算专家王峰曾指出，虽然开源大数据计算引擎很有多，但能同时支持流处理和批处理的只有Flink和Spark。

Flink基于流计算来模拟批计算的方式，在未来技术发展上更有扩展性，故阿里选择使用Flink为统一通用的大数据引擎。