LG预警‧上季获利年减80% 韩国乐金电子（LG）预警，去年第四季（截至去年12月）营业获利较前一年同期锐减80%，低于分析师预期。原因除了高阶电视获利率萎缩，智能手机事业持续亏损。

（首尔9日讯）韩国乐金电子（LG）预警，去年第四季（截至去年12月）营业获利较前一年同期锐减80%，低于分析师预期。原因除了高阶电视获利率萎缩，智能手机事业持续亏损。

广告

LG估计去年第四季营业获利753亿韩元，低于路透调查分析师预期的3870亿韩元。去年第四季营收也年减7%，至15.8兆韩元，低于分析师预期的16.3兆韩元。

LG并未公布去年第四季净利或各部门详细营收数字，仅表示去年全年营业获利仍可望达到2.7兆韩元，创下历年新高纪录。去年全年营收也可望达到61.3兆韩元，缔造公司史上第二高纪录。

去年第四季完整财报要到1月底才会公布。

韩国元大证券分析师表示：“这是个惊人的消息。LG家电产品在新兴市场与中国销售不佳，高阶电视获利也不如以往。”

除了电视利润萎缩，智能手机需求减弱也让LG手机事业陷入苦战。近年LG智能手机在高阶市场面临三星电子及苹果前后夹攻，在低阶市场又打不过中国业者，导致LG手机部门自2017年第二季以来持续亏损。