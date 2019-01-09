关税重伤美企‧HELE砍财测 特朗普的中国关税让部份美企伤痕累累！美国消费用品商Helen of Troy，拥有美妆品牌露华浓（Revlon）、刮胡刀品牌百灵（Braun）、家电品牌Honeywell等，宣布下砍财测和毛利。

（华盛顿9日讯）特朗普的中国关税让部份美企伤痕累累！美国消费用品商Helen of Troy，拥有美妆品牌露华浓（Revlon）、刮胡刀品牌百灵（Braun）、家电品牌Honeywell等，宣布下砍财测和毛利。

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该公司股价闻讯暴跌12.83%，收在115.92美元，为2018年8月20日以来收盘新低，并创6年多来最大单日跌幅。2018年Helen of Troy表现极佳，逆势大涨36.15%。

Helen of Troy公布财报，上季营收和每股盈余打败市场预期，但是该公司调降2019财年（2018年3月至2019年2月）的年度展望，预估本财年净销售在15.35亿至15.50亿美元之间，低于先前估计的15.35亿至15.60亿美元。

该公司怪罪美国对中国商品开征关税，拉高产品成本，财务长克拉斯在财报会议上，27度提到关税一词。他说，关税提高影响上季销售产品的成本，该公司将涨价抵销关税冲击。