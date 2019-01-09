沙地阿美拟美投资液化天然气 沙地阿拉伯接近达成一项投资美国液化天然气的协议，这对曾是美国巨大能源供应国的沙地来说是一个具有里程碑意义的决定。

（沙地阿拉伯‧利雅得9日讯）沙地阿拉伯接近达成一项投资美国液化天然气的协议，这对曾是美国巨大能源供应国的沙地来说是一个具有里程碑意义的决定。

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据知情人士透露，沙地阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco,沙地阿美）已将重点缩小至至少4家美国液化天然气项目的候选名单上，并打算在今年上半年宣布一项交易。

上述知情人士称，项目被考虑的公司包括Tellurian机构，这是一家位于休斯顿的液化天然气开发商，以计划从路易斯安纳州的Driftwood码头运送天然气而闻名。

另外，这些知情人士表示，位于圣迭戈、正在美墨之间开发五个液化天然气项目的Sempra Energy与沙地阿美讨论了位于得州的Port Arthur项目。

这些知情人士补充说，沙地阿美正在考虑入股这些项目。目前尚不清楚这些潜在投资的价值是多少。

沙地阿美未立即回应置评请求。

Tellurian的一名代表表示，该公司不予就商业交易置评。Sempra Energy的一名代表表示，全球液化天然气买家和投资者均对Port Arthur液化天然气项目兴趣浓厚，但不会就任何商业谈判置评。

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任何此类投资都将标志着美国和沙地之间能源流动的重大变化。