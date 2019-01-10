主妇叹成本暴涨·卖自制扣肉没钱赚 （山打根9日讯）扣肉原料喊涨，令原本计划要在农历新年前自制扣肉售卖的家庭主妇纷纷打退堂鼓。

报导/张晓林、魏俊威

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（山打根9日讯）扣肉原料喊涨，令原本计划要在农历新年前自制扣肉售卖的家庭主妇纷纷打退堂鼓。

化名莎莉的家庭主妇接受《星洲日报》访问时表示，扣肉原料在今年大幅度涨价，扣除成本及其他费用后所剩无几，毫无赚头可言。

她每年过年前都会自制扣肉售卖，以赚取蝇头小利。熟悉价格的她表示，芋头平日卖1公斤10令吉到15令吉左右，去年新年期间涨至20令吉以上，但她当时仍有购买。

“今年芋头的价格居然飙升至1公斤30令吉左右，比平日价格翻倍，这样的价格让我有点难以接受。”

而扣肉另一个重要材料——腩肉。虽然她不记得去年售价，但她在前两个星期开始询问了解到，腩肉价格目前为1公斤24令吉。

她说，这些材料都需要尽早向菜贩或肉贩预订。如果想大量采购，除非是小贩的熟客，否则很难预订。

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她也表示，虽然她今年不再做这门生意，不过仍会自制扣肉与亲朋戚友共享。

没订货难买腩肉

据了解，目前许多人大量订购腩肉。一般消费者在没有订货的情况下，仅能买到少量的腩肉。

另一方面，也有民众指出，除了向熟人购买扣肉外，亦会在社交网站下单。

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目前已有网民在社交网站介绍自家扣肉，同时开放让民众下单。网络行销扣肉的方式也吸引年轻一辈询问，成为一种新趋势。

吸纳成本留熟客

业者旧价卖扣肉

距离农历新年还有近月时间，但已有不少制作扣肉的食材，如芋头及腩肉涨价，为保留熟客生意，一些业者选择照“旧价”卖客家扣肉，自行承担调涨成本。

卖扣肉的陈女士受访时表示，虽然芋头及腩肉等食材起价，但她坚持以旧价出售，因只做相熟顾客与友人的生意，不想让老顾客失望。

她指出，由于她是与相熟的猪肉贩以批发价购买腩肉，所以在购买腩肉方面没花太多钱，加上顾客都是朋友，所以才没提高扣肉售价，而选择自己承担每碗多出几令吉的成本。

已接百份订单

陈女士透露，由于快要过节，老顾客都想凑个热闹，加上她售卖的扣肉没涨价，至今已接获约100份扣肉订单。

她表示，听闻不少业者因原料涨价，扣肉也跟著水涨船高，售价介于80令吉至100令吉；而她依然维持55令吉（小碗）及65令吉（大碗）。

她笑言，“我不敢接太多生意，因为家里只有我会制作扣肉，单靠我一双手，太多订单我做不来。”

陈女士说，由于距离农历新年尚有一段日子，或许迟些日子还会有更多顾客上门预订扣肉。

另一名自制扣肉售卖的女业者也表示，虽原料涨价，但她依然以旧价每碗75令吉出售扣肉，自己承担调涨成本，以留住老顾客。