不等州政府执法·业者先“自行禁烟” （亚庇9日讯）尽管沙巴卫生局暂缓实施茶餐室禁烟令，但本地不少业者自行落实禁烟，不但收起烟灰缸，甚至在店外设立吸烟区。





左图位于打里卜的味雅茶餐厅自行落实禁烟措施，在店外设置装有遮阳棚的吸烟区，让顾客在店外抽烟。右图打里卜味雅茶餐厅的顾客相当配合，走出店外的吸烟区吞云吐雾。

（亚庇9日讯）尽管沙巴卫生局暂缓实施茶餐室禁烟令，但本地不少业者自行落实禁烟，不但收起烟灰缸，甚至在店外设立吸烟区。

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自从联邦卫生部宣布在今年1月1日起落实食肆禁烟措施，本地大多数冷气与非冷气茶餐室都已准备就绪，州民可发现茶餐室都有张贴禁烟告示牌。

置遮阳伞铁桶装烟灰

虽然有茶店业者认为禁烟会影响生意，但是，仍有茶餐厅业者支持禁烟，其中位于打里卜的味雅茶餐厅更在店外设置吸烟区，体贴装置大型遮阳伞，并用铁桶和铁镬设计出大型的烟灰缸。

味雅茶餐厅东主罗章君今日受访时表示，他支持食肆落实禁烟令，以保障非烟民的健康，所以不打算等到州政府执法才来在店内禁烟。

罗章君指出，一直以来常有顾客因为邻桌吸烟而选择不在店里进食，一旦禁烟的话能够让人安心用餐，免受二手烟祸害。

仅打里卜店设吸烟区

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味雅茶餐厅目前在亚庇共有5家分店以及山打根2家分店，但暂时只有打里卜分店外有设置吸烟区。

“由于其他店位空间有限，所以我无法在每间分店外设吸烟区。”

罗章君也说，如今一旦有顾客在店内吸烟的话，其员工将会给予劝告，希望顾客能够配合。