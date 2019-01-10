宽限期5个月·7月起执行·沙禁烟令下月开跑 （亚庇8日讯）沙巴州卫生及人民和谐部长拿督黄天发宣布，沙巴跟随联邦脚步，于2月1日起在所有食肆落实禁烟令，并给予5个月的“宽限期”，在这期间只采取教育性的执法行动，直到6月杪，7月1日起正式执法。



沙巴州内阁会议议决，州内各大食肆将在2月1日开始落实禁烟措施。州卫生及人民和谐部长黄天发（左三）及卫生总监克里斯丁娜（右二）展示禁烟图标。右为路阳区州议员冯晋哲。

（亚庇8日讯）沙巴州卫生及人民和谐部长拿督黄天发宣布，沙巴跟随联邦脚步，于2月1日起在所有食肆落实禁烟令，并给予5个月的“宽限期”，在这期间只采取教育性的执法行动，直到6月杪，7月1日起正式执法。

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业者不跟 罚款坐牢

黄天发说，州内阁今日会议同意跟随联邦落实禁烟令，并促请相关部门及食肆业者，在2月1日以前做好禁烟准备。

他敦促州卫生局、亚庇市政厅及州地政与房屋部通力合作，在2月至6月的“宽限期”采取教育性执法行动；7月1日起正式执法，在禁烟区吸烟者将被罚款不超过1万令吉或坐牢不超过两年；食肆业者不

依照当局规定行事，也将面对罚款不超过3000令吉，或坐牢不超过6个月的惩罚。

“首长拿督斯里沙菲益同意落实禁烟令，并认为这是维持人民健康的举措。我们希望全民能配合这项新令。”

也包括手卷烟草

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黄天发今日下午在其部门召开新闻发布会时说，禁烟也包括内陆区人民普遍吸食的“手卷烟草”。

他强调，政府实施禁烟并非要“抓人”，人民应以“正面”和“教育”来看待这项有利人民健康的举措。

禁烟不影响旅业

被问及副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝反对禁烟，因该举措将影响游客对沙巴的印象，黄天发对此作出回应时，认为禁烟并不会对旅游业造成太多的影响。

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他说，“入乡随俗”及尊重他国国情和法律是游客自知和应尽的责任，游客不会因为沙巴食肆禁烟就不到访沙巴。

“就好像我们去新加坡，当地政府严厉执法抓垃圾虫，我们（游客）自然遵守，不会乱丢垃圾。我强调，政府落实禁烟令，是扩大禁烟范围，营造一个更健康舒适的环境。”

迟执行因未获正式通知

另外，黄天发解释州政府“较迟”才执行禁烟措施，原因是尽管联邦已在去年杪完成修正法案及敲定今年1月1日落实，但沙巴一直未收到联邦正式书面通知，直到1月7日来自联邦的官员作正式交接，其部门才得以采取正式行动。

他希望州与联邦日后能“更加良好沟通”，避免原定全国同步落实的举措出现“脚步不一”的情况。他也希望联邦在落实任何与全民有关的举措以前，可先征询沙巴意见。

他强调，州政府原则上同意，凡在州内食肆，有空调设备与否，包括娱乐场所（无供应食物的酒吧除外），都必须禁烟，以此教育人民远离吸烟，维持健康生活。



包含23种场所

沙15年前已局部禁烟

黄天发指出，早在2004年，州政府便依据2004年烟草产品管制法第11条文，严禁23种场所包括冷气餐厅吸烟。

“接著2014年，州卫生局配合全国，在州内推动“蓝色丝带运动”，颁发蓝色丝带予无冷气但配合禁烟的餐馆，以鼓励更多无冷气餐馆加入禁烟行列。”

“2014年，拿笃有5家无冷气餐馆获颁蓝色丝带;2015年全州有18个场所获此殊荣，即6间无冷气餐馆、4间酒店、1座公园、1家工厂、4家烘焙、1家度假村以及1所保育中心。”

“2016年则再有2家酒店、2间研究中心、1间商店及1间货仓获此殊荣。2017年则再增4家酒店。总言之，2018年24间场所业主及代表将出席于1月18日，由卫生部副部长李文材主持的蓝色丝带颁奖礼。”

大马卫生部从1月1日起实施食肆禁烟令，并规定餐馆和食肆3公尺以外的范围为“吸烟区”。业者须按规在店内贴上禁烟告示牌。