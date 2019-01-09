刘静芝：不仅当转站·吸引更多国际邮轮靠岸 （亚庇9日讯）州副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝表示，其部门将进一步发掘本州在邮轮领域的发展潜能。





规模庞大的SuperStar Virgo邮轮停泊在亚庇码头。

（亚庇9日讯）州副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝表示，其部门将进一步发掘本州在邮轮领域的发展潜能。

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她表示将与其部门的新任常务秘书威廉峇雅及沙巴旅游局总经理苏再妮进行讨论，以便推广沙巴的邮轮领域潜能。

刘静芝是在参观停泊于亚庇码头，丽星邮轮旗下的SuperStar Virgo 13层邮轮时，如此指出。

她建议更多来自世界各地的邮轮定期前来亚庇靠岸，而不是局限于在亚庇转站，短暂停留12个小时。

刘静芝亦感激沙巴海港有限公司董事经理黄洁敏邀请她到该邮轮参观，更感谢船长佐津沃纳西及团队的热情接待。

70年代起有邮轮靠岸

身兼曙光资本董事经理的黄洁敏表示，沙巴州自1970年代开始便有邮轮前来靠岸，迄今最少已有40艘来自世界各地的邮轮前来亚庇码头靠岸。

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佐津沃纳西表示，2004年第一次掌舵另一艘邮轮到来沙巴，事隔10多年旧地重游，发现亚庇已取得巨大的发展及改变。

“亚庇有了沙巴国际会展中心，这是从前所没有的；亚庇是个非常美丽的地方，天气也非常好，我们感受到特别受欢迎。”他希望日后能够继续到来沙巴。

该艘邮轮总共载了1300名来自东南亚、中国、香港、澳洲及欧洲的游客。

SuperStar Virgo重7万5338吨，身长268公尺及32公尺宽，935间客房，可容纳3000名乘客，设有医疗中心、运动、保健及休闲中心、游泳池及高尔夫球练习场等，更拥有10间餐厅及酒吧，备有世界各国的美食，如印度、中国、日本及意大利等。

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其他设备包括图书馆、美发院、时装店、免税店及表演厅等。

州副首长兼旅游、文化及环境部长刘静芝（左七）与船长交换纪念品。





